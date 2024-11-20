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國際
2024-11-20 14:00:00

印度中部43歲男失蹤成浮屍家人痛心火化　突現身喪禮嚇壞全場

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印度男子失蹤一月後「現身追思會」，家人誤認屍體火化，警方重啟調查。（圖／示意圖／取自pexels）

印度男子失蹤一月後「現身追思會」，家人誤認屍體火化，警方重啟調查。（圖／示意圖／取自pexels）

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印度中部納羅達地區（Naroda）近日發生一起離奇案件，一名43歲男子蘇塔爾（Brijesh Suthar）於10月失蹤，家人認為其因經濟壓力導致心理健康問題，於10月27日外出後便杳無音訊。家屬焦急報案，直到11月初警方在薩巴爾馬蒂河（Sabarmati River）發現一具腐爛遺體，通知家人前往認屍。

遺體嚴重腐爛腫脹家人誤認遺體

由於遺體已嚴重腐爛且腫脹，但經過驗屍後，家人誤認該遺體為蘇塔爾，隨即進行火化並安排追思會。不料，追思會進行到一半時，失蹤多日的蘇塔爾竟突然現身會場，令家人錯愕不已。

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蘇塔爾的叔叔表示，當初因遺體難以辨認，家人深信那就是蘇塔爾，因此進行火化，沒想到竟然弄錯。事發後，警方已重啟調查，以確認該遺體的真實身分，家屬也表示，一旦確認死者身分，他們將把火化後的骨灰交還給真正的親屬。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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