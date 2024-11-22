印度醫院火災11死　勇父破窗救7嬰　惜睹雙胞胎女兒葬火海

曼蘇里說自己當時就在醫院外面，他和其他家長察覺火災發生，許多人嘗試進入院內救孩子，但都失敗了。而他和一些人成功破窗進入，從各個病房裏救出嬰兒，他也救出7個孩子。

綜合外媒報道，11月15日瑪哈拉妮拉克什拜醫學院（Maharani Laxmibai Medical College）的新生兒ICU發生火災，不斷冒出濃濃煙霧，事發突然，現場非常混亂，濃煙和烈焰阻擋出口，一度導致疏散困難。

印度北方邦占西市（Jhansi）一間醫院日前發生奪命火警，11個新生兒罹難，當時27歲男子曼蘇里（Yakoob Mansuri）破窗救出7名嬰兒，卻無法進入新生兒深切治療部（ICU），他只能看著雙胞胎女兒命喪火海。

氧氣濃縮機內部短路

那時曼蘇里的雙胞胎女兒因為呼吸問題正在該醫院治療，不幸遇上火災，由於火勢太過猛烈，曼蘇里進不去女兒們所在的病房，無助地看着火舌吞噬女兒性命：「我有兩個女兒，但我失去她們了」。

最後共有44名新生兒逃出生天，另10名孩童罹難，17日有1名嬰兒過世，整起事件造成11名嬰兒身亡。印度媒體《新德里電視台》（NDTV）報道引述北方邦副首席部長帕塔克（Brajesh Pathak）說法，研判火災起因可能是氧氣濃縮機內部短路，還有媒體指出醫院的防火警報系統未在事發時發揮作用，才讓11個無辜小生命罹難。

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