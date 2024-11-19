國際分析｜傳美國開綠燈准深入攻俄境 烏克蘭難靠長程導彈扭轉戰事

俄羅斯攻打烏克蘭邁向第1,000天之際，周日傳出美國總統拜登政府開綠燈，准許烏方使用美國長程導彈「陸軍戰術導彈系統」(Army Tactical Missile System, ATACMS)等武器，深入攻擊俄羅斯腹地。俄羅斯議員警告將會挑起第三次世界大戰。專家指美方有關決定來得太遲，俄軍過去一年掠奪了不少烏克蘭東部地區，烏克蘭難扭轉形勢。 俄羅斯2022年2月24日向烏克蘭發動「特別軍事行動」，聲稱「去軍事化」和「去納粹化」。過去一年多來烏克蘭已在俄羅斯佔領烏克蘭地區使用ATACMS導彈，但美國並未批准基輔政府在俄境內使用，擔心會令戰事升級。ATACMS是美國提供給烏克蘭的最具威力武器之一，射程達300公里，在不准對俄境內使用下，烏克蘭的攻擊遭綁手綁腳。

俄警告觸發第三次世界大戰 西方傳媒周日引述美國官員及消息人士指，拜登將撤銷烏克蘭使用美國武器的部分限制，深入攻擊俄羅斯境內。俄政府發言人昨重申總統普京9月時提出的警告，容許西方武器攻擊俄羅斯將視為北約國家、美國和歐洲國家「直接參與」烏克蘭戰爭。部分俄羅斯國會議員直指放寬烏克蘭使用美國武器，是戰事的重大升級，警告將觸發第三次世界大戰。不過，有指俄羅斯之前已劃紅線，包括提供現代戰場坦克和戰機給烏克蘭，此紅線已越過，並未觸發俄羅斯與北約直接開打。 軍事分析家認為對戰事的影響要視乎拜登還有甚麼限制未撤除，或有利烏軍在俄邊境地區庫爾斯克(Kursk)的行動，但不會改變大局。美國卡內基國際和平基金會高級分析員Michael Kofman稱，「有關決定來得太遲，就像其他決定，要大幅改變戰事方向或者已太遲。」他指長程攻擊只是砌圖其中一塊，它對戰爭的影響被誇大了。華府數月來一直猶豫不決是否准許烏克蘭使用長程導彈、坦克和戰機。部分軍事分析家認為有關拖延令俄方有時間扭轉烏戰初期的失利形勢，並加強佔領地區防衛，導致烏軍去年大型反擊失敗。最近俄羅斯更向烏克蘭全國發動大型空襲，烏東之外其他地區也受壓，周日距俄國40公里的北部城市蘇梅遭集束彈攻擊摧毀15棟建築物，造成最少11死84傷，死者包括9歲男童和14歲少女，6名兒童情況危殆。

美官員：針對朝軍援俄 拜登政府突改變主意，有美官員透露是因為北韓士兵加入戰團，最近派駐到庫爾斯克準備將烏軍驅趕出俄境。另外，特朗普即將回朝掌政，美國對烏克蘭的支持能否持續成疑，而拜登似乎想在餘下短時間的任期內，盡可能協助烏克蘭。烏克蘭有武器在手，可增加日後的和談籌碼。 烏克蘭人：作用不大 美國駐北約前大使Kurt Volker表示，限制烏克蘭使用美國武器，美方無理由地單方面限制烏克蘭自衛能力。他又認為公開批准烏使用長程導彈是錯誤做法，讓俄羅斯事先知道烏方攻擊。特朗普早已表示會盡快結束烏克蘭戰爭，上任後可撤回拜登有關決定；他並未有立即表態，但其長子唐納德在社交網稱，「軍事工業體系似乎想觸發第三次世界大戰，在我父親嘗試創造和平及拯救生命前。」烏首都基輔市民普遍認為美國新決定有幫助，但來得非常遲，應在2022年2月或3月用長程導彈清晰回應俄入侵，現時作用不大。