國際分析｜美國開綠燈容許烏克蘭用長程導彈 對戰事有甚麼影響？拜登為何批准？

俄羅斯攻打烏克蘭邁向第1,000天之際，美國總統拜登政府傳出開綠燈准許烏克蘭使用美國提供的長程導彈，深入攻擊俄羅斯腹地。消息令俄羅斯震怒，有議員警告這將會挑起第三次世界大戰。華府之前一直反對烏方使用美製陸軍戰術導彈系統(Army Tactical Missile System, ATACMS)，擔心會令戰事升級。距離特朗普明年1月繼任美國總統僅兩個月，拜登政策突然大翻轉，似乎是因為特朗普一直反對美國出錢出武器，令烏克蘭在這場戰爭中不被看好。 烏克蘭局勢｜為何容許烏克蘭用長程導彈深入攻擊俄羅斯？ 俄羅斯2022年2月24日向烏克蘭發動「特別軍事行動」，聲稱「去軍事化」和「去納粹化」。英國廣播公司(BBC)稱，過去一年多來烏克蘭已在俄羅斯佔領烏克蘭地區使用ATACMS導彈，但美國並未批准基輔政府在俄境內使用。ATACMS是美國提供給烏克蘭的最具威力武器之一，射程達300公里，在不准對俄境內使用下，烏克蘭的攻擊如遭綁手綁腳。有指拜登政府改變主意，是因為北韓士兵加入戰團，最近派駐到烏軍自8月起入侵的俄邊境地區庫爾斯克(Kursk)。 另外，特朗普即將回朝掌政，美國對烏克蘭的支持能否持續成疑，而拜登似乎想在餘下短時間的任期內，盡可能協助烏克蘭。烏克蘭有武器在手，可增加日後的和談籌碼。

烏克蘭局勢｜長程導彈對戰場的影響 烏軍目前佔據庫爾斯克約1,000平方公里土地，相信會先在該區發動導彈攻擊，因烏克蘭和美國官員均預期俄羅斯和北韓軍隊即將展開反擊。烏克蘭可用ATACMS導彈抵抗俄朝的攻擊，例如針對俄軍基地、設施和武器庫。 不過，ATACMS導彈似乎並不能扭轉目前戰爭形勢，俄軍裝備如戰機，早已派駐俄境內的機場。另方面，俄軍最近在烏東佔領更多地區，ATACMS導彈或能為烏軍在烏東戰場爭取時間，以及激勵低落的士氣。有西方外交官認為拜登政府此舉不會對戰事起決定性作用，但可顯示對烏克蘭的軍事支持，「增加俄羅斯開戰成本」。 有專家則認為，美國可提供的導彈數量有限。不過，ATACMS導彈可帶來「正面心理影響」，例如用來炸毀連接克里米亞和俄羅斯本土的大橋。美國的舉動也可能帶來連鎖反應，英國及法國或跟隨批准烏軍在俄境內使用法英製造的「暴風影」(Storm Shadow)長程巡航導彈。 烏克蘭局勢｜會令戰事升級嗎？ 俄羅斯總統普京早已警告若容許西方武器攻擊俄羅斯，莫斯科政府將視為北約國家「直接參與」烏克蘭戰爭。他9月時稱，將改變這場衝突的本質，「這表示北約國家、美國及歐洲國家與俄羅斯戰鬥」。俄羅斯之前已劃紅線，包括提供現代戰場坦克和戰機給烏克蘭，此紅線已越過，並未觸發俄羅斯與北約直接開打。 美國駐北約前大使Kurt Volker表示，限制烏克蘭使用美國武器，美方無理由地單方面限制烏克蘭自衛能力。他指出，限制使用ATACMS導彈完全是武斷，也是基於害怕「挑釁」俄羅斯。不過，他認為公開地批准烏克蘭使用長程導彈是錯誤做法，讓俄羅斯事先知道烏克蘭的攻擊。

烏克蘭局勢｜特朗普會如何回應？ 特朗普兩個月後就任美國總統，他早已表示會盡快結束烏克蘭戰爭，上任後可以撤回烏克蘭使用ATACMS導彈的批准。特朗普並未有立即回應有關決定，但其長子唐納德在社交網稱，「軍事工業體系似乎想觸發第三次世界大戰，在我父親嘗試創造和平及拯救生命前。」 特朗普的高級官員包括當選副總統的萬斯均稱，美國不應向烏克蘭提供更多武器。不過，獲特朗普提名出任國家安全顧問的沃爾茲唱反調，認為美國可加快向烏克蘭運送武器，迫使俄羅斯談判。未知特朗普會採取哪種建議，但不少烏克蘭人擔心他會暫停供應武器，包括ATACMS導彈。有烏克蘭國會議員稱，「我們希望特朗普不會改變有關決定。」