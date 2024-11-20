墨西哥地鐵驚傳隨機斬人　兜帽男揮刀狠刺4路人後跳軌獲救

墨西哥城地鐵驚傳隨機斬人！19日，一名男子在地鐵 7 號線塔庫巴亞站（Tacubaya）持刀襲擊了4名在月台等車的民眾後跳軌，警方迅速趕到將人救起並逮捕。4名傷者均已送醫，其中1人傷勢嚴重，情況危急。
地鐵站乘客被男子突然揮刀嚇壞
據墨西哥媒體報導，當地時間19日星期二中午，一名20多歲男子在地鐵 7 號線塔庫巴亞站揮刀攻擊民眾，一名身上有明顯血跡的民眾衝到附近的警察局求助，警方立刻派員趕往現場。從網路上流傳的影片可以看到，地鐵站的乘客被男子突然揮刀嚇壞，驚慌竄逃。
警方到場後發現嫌犯跳下月台，所幸火車緊急煞車成功，眾人趕緊把嫌犯救起並逮捕。
報導指出，嫌犯疑似吸毒並自稱患有精神疾病，他的頭部因跳軌受傷，在現場接受治療。目前全案正在偵辦中。
墨西哥地鐵STC Metro也在隨後於X平台上發表聲明表示，「地鐵民防人員與站務人員合作，在7號線塔庫巴亞站拘留了一名據稱襲擊四名乘客並跳到鐵軌上的人。目前，地鐵仍正常營運。」
據悉塔庫巴亞站是墨西哥地鐵的大站，1 號線、7 號線和9號線都在這裡會合，而墨西哥城地鐵的運輸量每日高達約500萬人次。然而近期頻傳地鐵攻擊事件，也讓當地民眾對於地鐵的安全性感到擔憂。
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