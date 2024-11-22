女星搭飛機戴頭套非為時尚　真相曝光遭網民鬧爆(有片)

美國45歲女演員Jenny Mollen日前搭機時，戴著特殊塑膠袋罩住頭，奇怪造型引發議論，還有人以為是最新時尚，詎料她隨後表示，原來她感染了頭蝨，更指頭皮已發痕2個星期，隨即被大批網民鬧爆無公德。
綜合報道，Jenny於上月底搭乘由洛杉磯飛往紐約的航班，在Instagram(IG)發布身處機艙的片段，只見她戴著超大墨鏡，頭髮上套著塑膠袋，但又不是將所有頭髮包裹在袋裡，造型相當奇特。她在影片中坦承：「各位還記得上周我提過自己的頭很癢、我以為是停經前期症候群症狀嗎？猜猜怎麼了？我長了該死的蝨子。」她邊笑邊說，她知道是被誰傳染，但不想公布名字，並指自己從未感染過頭蝨，不知道該怎麼做，且周遭的人都很怕她。
網民：很噁心 你在散播頭蝨
影片發布後，Jenny隨即被網民留言大罵：「那個航班上的人，唉……可憐的他們」、「為何有頭蝨還登機」、「很噁心，你在散播頭蝨，你應該以自己為恥」、「妳應該被禁止搭機」、「所以妳沒清理(頭蝨)就登上飛機」、「對你很失望」、「我曾經搭過一班因為頭蝨而緊急迫降的飛機」。
Jenny其後發布另一篇貼文，標記紐約市的除蝨公司Licenders，並表示：「對之後坐在那個座位的人來說，這真是倒楣。」她說：「我想說清楚，我登機前並不知道自己有頭蝨」，並強調，她和家人以及其他幾位接觸過的人，都已經接受治療，她還埋怨其丈夫在最初懷疑有問題時，沒有徹底檢查她的頭髮。