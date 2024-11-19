富士山人車迫爆須減碳 山梨縣擬用中國「智軌」載客

為減少富士山碳足跡，緩和環境污染及衛生等觀光公害問題，並舒緩登山步道遊客擠迫情況，日本山梨縣政府欲建運輸系統接載旅客。近日有消息指，當局可能改為採用中國中車公司製造的無軌膠輪電車「智軌」，而非此前屬意的輕軌鐵路，可令成本大減40%。
山梨縣政府原計劃興建輕軌鐵路，把遊客從富士山山腳，送到熱門的吉田口步道五合目。但路透社引述消息人士稱，當地市政府和有關當局對此計劃的環境和成本問題有疑慮，故想以「智軌」取代。吉田口步道是最受歡迎的富士山登山路線，由山梨縣管轄，消息指山梨縣很快會作公布。
取代輕軌鐵路 成本減四成
智軌是中車製造的新一代無軌電車「智能軌道快運系統」(ART)。其標榜採用磁路運行，路面不用鋪設鋼軌，但會有虛線，系統以磁感應識別虛線軌跡以運行。列車使用膠輪，而非傳統的鋼輪，成本更低，更可自動駕駛，並使用氫能。系統省去鋪設鋼軌等基礎設施的大量投資，消息指建造成本預計會比輕軌的約1,400億日圓(約70.6億港元)，節省最多四成。
路線方面，將在現有的富士Subaru線收費公路上建造，該路段未來將禁私家車和觀光巴士駛入，最快在2025年財政年度(4月開始)作試點計劃。
據報智軌和有軌電車在車型、載客量、最高速度及爬坡能力等均相差不大。智軌目前在內地湖南株洲和湘潭、四川宜賓、江蘇蘇州、陝西西安及上海等營運；海外則在馬來西亞、印尼、阿聯酋及土耳其試驗營運。中車較早前表示，國內外有近百個城市有意引入智軌。