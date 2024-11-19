富士山人車迫爆須減碳 山梨縣擬用中國「智軌」載客

為減少富士山碳足跡，緩和環境污染及衛生等觀光公害問題，並舒緩登山步道遊客擠迫情況，日本山梨縣政府欲建運輸系統接載旅客。近日有消息指，當局可能改為採用中國中車公司製造的無軌膠輪電車「智軌」，而非此前屬意的輕軌鐵路，可令成本大減40%。

山梨縣政府原計劃興建輕軌鐵路，把遊客從富士山山腳，送到熱門的吉田口步道五合目。但路透社引述消息人士稱，當地市政府和有關當局對此計劃的環境和成本問題有疑慮，故想以「智軌」取代。吉田口步道是最受歡迎的富士山登山路線，由山梨縣管轄，消息指山梨縣很快會作公布。

