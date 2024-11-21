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國際
2024-11-21 12:38:00

射擊比賽參賽者慘被裁判近距離開槍　當場屁股開花(有片)

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射擊比賽參賽者慘被裁判近距離開槍，屁股當場開花。(X)

射擊比賽參賽者慘被裁判近距離開槍，屁股當場開花。(X)

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波蘭今年9月的一場射擊比賽發生一段插曲，一名工作人員在未檢查槍枝是否有安全裝置的情況下，直接將它放在枱上，詎料下一秒就誤觸板機、不偏不倚、近距離擊中旁邊1名參賽者的屁股，嚇得眾人亂作一團。

綜合報道，事件於9月在戈達瓦(Godawa)地區，當時射擊俱樂部「Bydgoszcz Shooting Club LOK.」正舉行比賽。網上影片顯示，一名68歲選手準備上場，身旁一名裁判正向他宣讀安全事項與比賽規則，附近還有一名穿著橙色背心的工作人員，疑似是副裁判，正在檢查槍枝，懷疑未有檢查安全裝置下，便將槍枝放在枱上處理，槍口更指向正專注聆聽規則的參賽者，詎料，下一秒槍枝就突然發射並傳出巨大的「嘭」一聲，隨之冒出白煙，子彈卻射中距離不到1米的參賽者的屁股，傷者立即向後倒下、還把枱面撞翻，手則緊緊抓住被擊中的右邊臀部上，痛苦的在地上翻滾。

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疑似是副裁判，便將槍枝放在枱上處理，槍口更指向正專注聆聽規則的參賽者。(X) 下一秒槍枝就突然發射並傳出巨大的「嘭」一聲，隨之冒出白煙。(X) 子彈卻射中距離不到1米的參賽者的屁股，傷者立即向後倒下、還把枱面撞翻。(X) 傷者的手緊緊抓住被擊中的右邊臀部上，痛苦的在地上翻滾。(X)

波蘭射擊運動協會：無舉辦賽事 無派裁判到場

慶幸這名參賽者的傷勢沒有任何生命危險，當地警方其後表示，事件是「無意中使人面臨生命損失或健康嚴重損害的意外」，目前全案已轉交給地區檢察官辦公室。射擊俱樂部也證實發生這宗事件，並稱其為「不幸的事故」。不過，波蘭射擊運動協會(Polish Sports ShootingAssociation, PZSS)則回應，雖然涉事的副裁判穿著印有「PZSS」的背心，但他們沒有舉辦這項射擊比賽，也沒有派裁判到場。協會發言Włodzimierz Gałecki人又指出：「安全永遠是我們的首要任務，任何違反規則的人都會收到紅牌，並被取消繼續參加比賽的資格。」

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