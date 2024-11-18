布吉島驚現「美人魚」無頭浮屍　疑因牙齒可辟邪遭斬首

泰國布吉島的碼頭本月14日出現一具被稱為「美人魚」的儒艮腐屍，而離奇的是這隻儒艮遭到「斬首」，頸部以上被尖銳物體平整割下，據判斷已死亡4至5天。這已是泰國今個月第3宗儒艮死亡案件。

根據《曼谷郵報》與《Thai PBS》，當地漁民在他朗（Thalang）的邦龍（Bang Rong）碼頭附近發現了一具成年雄性儒艮的屍體。儒艮是傳說中「美人魚」的原型，屬於海牛目。