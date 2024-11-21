德擬1000頁作戰計劃 80萬北約大軍抗俄 美急關基輔使館 再開綠燈地雷供烏

俄烏戰事在美國政府換屆前夕急速升溫。烏軍周二動用美國最新提供的長程導彈攻擊俄領土，俄方普京則批准通過核威懾政策，揚言會用核武對付常規武器襲擊後，美國周三宣布緊急關閉駐烏國首都基輔大使館，指有情報顯示基輔將受大型空襲。據報美方並作出重大政策轉變，批准向烏軍提供反步兵地雷，以阻俄軍推進。戰雲並已籠罩歐洲，新加入北約的瑞典已開始向國民派發戰時避難手冊。另有報道指一旦大戰開打，德國將作為北約軍事大本營，當局已草擬1,000頁的作戰計劃，動員德軍及80萬北約士兵抗擊俄羅斯。 德媒報道，該份1,000頁文件名為「德國行動計劃」(Operationsplan Deutschland)，內容包括德國將集結來自北約國家的數十萬軍隊，並作為後勤樞紐，向前線運送軍事裝備、食物和藥物。此外，據報德軍也正指導企業及平民如何保護關鍵基建，並為國防動員做準備，以防俄軍在歐洲擴大無人機襲擊及偵察行動。

芬蘭瑞典向國民提供戰時避難資訊 新加入北約的芬蘭及瑞典近日已向國民發出跟戰爭相關的通知，其中接壤俄羅斯的芬蘭提醒其公民有「國防義務」，並設立應對重大事故和危機指南網站「Suomi.fi」；瑞典則發表《因應危機或戰爭情況》(In Case of Crisis or War)民防手冊，是該國自二戰以來第5次更新發行，內容比舊版本增一倍，多達32頁，提供如何尋找庇護所，以及戰爭和核襲擊發生時該怎做的指南，當局將於兩周內向瑞典家庭發送520萬份手冊。芬蘭及瑞典亦均向國民提供要及早儲備的食品和藥物清單。 美改政策 提供地雷阻俄軍推進 美國繼之前開綠燈，向烏軍提供「陸軍戰術導彈系統」(ATACMS)襲俄後，《華盛頓郵報》引述兩名美國官員稱，拜登已批准向烏克蘭提供反步兵地雷。據報拜登政府對俄軍在最近數周的進攻感到憂慮，認為迫切需要遏制俄軍推進，因此改變立場。逾160個國家簽署了禁用地雷的《渥太華條約》，惟美俄均非締約國。據報俄軍有在俄烏戰事前線使用地雷阻礙烏軍，烏方也一直想用，但美國反對，如今改變初衷。報道指，美方提供的地雷可以自毀，又或在電力耗盡後失效，以減平民傷亡風險，烏方承諾只用於烏土地及人口稀少地區。另美國亦預料向烏再提供約2.75億美元軍援。 烏軍在戰事周二踏入第1,000天，以ATACMS導彈攻擊距邊境約110公里、俄羅斯布良斯克州(Bryansk)城鎮卡拉齊夫(Karachev)軍火庫的同日，普京簽署法令批准更新版核威懾政策生效，降低動用核武的門檻，惹多方關注；此前俄方亦一直警告，若華府允許烏軍向俄本土發射西方武器，將視為北約「直接參與」烏克蘭戰爭。俄軍過去一周向烏國多個城市發動大規模導彈和無人機襲擊，美國國務院昨宣布緊急關閉駐烏克蘭基輔大使館，稱收到情報指基輔可能發生大規模空襲，為謹慎起見指示使館工作人員到安全地方暫避，並呼籲美國公民及早做好準備，隨時留意最新消息，提早確定最近的避難所位置，一旦空襲警報發布，應立即避難。

丹麥1.3億歐元援烏 朝增援俄裝備 烏總統澤連斯基周二會見到訪的丹麥女首相弗雷澤里克森時，無正面回應是否向布良斯克發動攻擊，但斥普京無意回復和平，指其希望拖長戰事來鞏固權力。弗雷澤里克森宣布丹麥將向烏克蘭國防工業提供逾1.3億歐元援助。北韓派兵援俄方面，南韓國會情報委員會周三召開全體會議，國家情報院指北韓派往俄國的士兵目前為數1.1萬人，受訓後於上月下旬編入俄軍空降軍及海軍步兵部隊，部分人已在前線作戰，相信已有傷亡；並指北韓最近向俄軍額外提供「谷山」自走炮，以及另一款240毫米口徑多管火箭炮。 兩海底電纜切斷 華貨船被懷疑 外交部︰一貫要求嚴守法規 戰雲密布下，北歐波羅的海周日及周一分別有兩條連接瑞典與立陶宛、芬蘭與德國的海底光纖通訊電纜遭切斷。瑞典政府聲稱調查後發現中國註冊貨船「伊鵬3號」曾出現在附近海域，船公司寧波伊鵬船務稱接到配合調查的要求。德國、瑞典、芬蘭和立陶宛防長發聲明稱不排除事涉蓄意破壞，並須考慮到俄對歐洲的威脅日增。中國外交部發言人林劍昨回應指「不了解有關情況」，強調中方一貫要求中國船隻嚴格遵守相關法規，並高度重視保護海底基礎設施安全。