戰火恐蔓延歐洲 俄警告襲波蘭 疑首用洲際彈道導彈攻烏 烏軍首以英導彈襲俄(有片、更新)｜俄烏戰爭

23:45 更新 美官員向路透社稱，俄軍發射的是中程彈道導彈，並不是洲際彈道導彈。 21:37更新 新增片段及照片 更新︰美媒ABC晚上引述一名西方官員指，俄軍所射的似乎不是洲際彈道導彈；法國外交部發言人亦指尚未確定。路透社亦引述一名美國官員稱，俄軍發射的是中程彈道導彈，並不是洲際彈道導彈。 美國准許烏軍以美製長程導彈轟擊俄羅斯領土後，俄烏戰爭升溫至前所未見的危險階段。烏方指，俄軍周四首次出動洲際彈道導彈轟炸烏克蘭，惟其後有消息質疑。烏軍則首次以英國提供的「暴風影」導彈(Storm Shadow)攻擊俄羅斯境內的軍事指揮中心。俄方周四威脅會襲擊美軍位於波蘭的防空基地。

俄烏戰爭｜烏媒一度指涉RS-24洲際彈道導彈 較早時，烏克蘭空軍指，俄軍於周四早上，從俄國阿斯特拉罕州(Astrakhan)向烏克蘭第聶伯羅市(Dnipro)，發射了一枚洲際彈道導彈，是俄烏戰爭爆發以來，俄軍動用的最強大導彈。烏媒指，俄軍發射的是RS-24洲際彈道導彈，射程約5,800公里。俄方宣稱該導彈射程逾1萬公里，但西方國家認為是「報大數」，以規避當時美國尚未退出的《中程導彈條約》。 俄軍同日亦向第聶伯羅市，發射多種型號的導彈，包括從米格-31K戰機，發射一枚「匕首」高超音速導彈，以及從圖-95MS戰略轟炸機，發射7枚巡航導彈。據報烏克蘭防空部隊摧毀其中6枚導彈，市內有工廠受損，並有兩處地方起火。

俄烏戰爭｜俄警告以「先進武器」襲波蘭美軍防空基地 俄軍出動洲際彈道導彈後，俄羅斯外交部發言人警告，會以「先進武器」攻擊美軍位於波蘭北部雷茲科沃(Redzikowo)、鄰近波羅的海(Baltic Sea)的防空基地，指該基地「是美國及其盟友另一次嚴重破壞地區穩定的挑釁行為」，令核戰風險升級，並指該基地已「被列入俄軍的目標清單」。該防空基地自2000年代起規劃建設，莫斯科早在07年視之為威脅，認為它把美國軍事基建帶到距俄國邊界更近地方，是為了遏制俄國。基地於今年11月13日揭幕，成為北約飛彈防禦系統「陸基神盾」(Aegis Ashore)的一部分，旨在攔截中短程彈道導彈。波蘭外交部發言人回應指該基地純為防衛用途，而非攻擊，基地內亦無核武。

俄烏戰爭｜烏軍首以英「暴風影」導彈襲俄 據報獲美肯首 至於烏軍則繼使用美方提供的「陸軍戰術導彈系統」(ATACMS)襲俄後，周三首度發射英國提供的「暴風影」導彈，攻擊俄羅斯庫爾斯克州(Kursk)。網上流傳片段可見俄境內一片鄉村地區目標，遭轟炸後發生巨大爆炸冒煙，並傳出14次爆炸巨響。有俄戰地記者聲稱，烏軍向庫爾斯克地區發射了12枚暴風影；俄國防部則說擊落了2枚。有村民拾到暴風影碎片，可見刻有「Storm Shadow」字眼。烏媒指暴風影攻擊的目標，相信是區內馬利諾村(Marino)一座莊園旁的俄軍地下指揮中心，懷疑駐紮了俄羅斯和北韓士兵。

英媒指，首相施紀賢親自批准烏軍可用暴風影轟炸俄境目標。由英法研製的暴風影導彈，涉及美國技術，故供烏軍使用襲擊俄國境內目標前，須先獲得美國批准。英媒指華府早前開綠燈准烏軍動用ATACMS時，亦一併批准其使用暴風影導彈襲俄。烏軍之前亦曾使用暴風影，但僅限於烏國境內。 俄烏戰爭｜多國一度關閉駐基輔大使館 在烏國首都基輔，美國因市內有重大空襲威脅，周三宣布緊急關閉駐當地大使館，其後重開；加拿大、意大利、西班牙和希臘等亦跟隨美國，宣布周三關閉大使館。烏克蘭國防情報局表示，網上流傳基輔等城市將受大規模導彈及炸彈襲擊，批評是俄在網上散布的假消息，以製造恐慌。

烏克蘭第聶伯羅市被俄軍轟炸片段︰