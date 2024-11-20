挪威王儲妃長子涉性侵被捕　曾吸毒、家暴女友還揚言殺人

挪威警方19日稱，挪威王儲妃梅特瑪莉27歲的長子荷伊比因涉嫌性侵一名20多歲的女子被捕。據報導，荷伊比遭警方提起多項指控，包括虐待3名前女友和威脅殺死1名年輕男性。

荷伊比涉性侵於18日晚在奧斯陸被捕

綜合CNN與美聯社19日報導，荷伊比（Marius Borg Hoiby）於18日晚在奧斯陸被捕，初步指控為「與失去知覺或因其他原因無法抗拒的人發生性關係」，該指控並非正式指控，嫌犯在警方調查期間將被拘留。

據報導，荷伊比被指控對一名「確信無法抵抗該行為」的受害者進行了「非插入式性交」，但警方未透露荷伊比涉嫌犯案的具體時間。據挪威媒體報導，荷伊比對這項指控予以否認。

受害者律師薩洛蒙（Hege Salomon）在接受挪威公共廣播公司NRK採訪時表示，受害者是1名20多歲的女性，與荷伊比素不相識，此案係挪威警方而非這名女子主動提告。