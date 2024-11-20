日本上月遊客再創單月新高　首10個月逾200萬港人訪日

日本政府觀光局（JNTO）今日（20日）公布的最新旅遊數字，當地10月份的旅客創單月新高，估算達331.2萬人次，同時今年首10個月訪日人數也最快達到3,000萬人次，其中香港人就佔217.07萬人次。

在日本當局的最新公布，10月份有331.2萬人次訪日，比2019年同期上升32.7%，比今年7月的數字為多，成為有記錄以來單月最高。而累計今年首10個月，有約3,019.26萬人次到訪日本，是自1964年有統計以來最快達到3,000萬人次的一年，此前也僅有2018及2019年兩年錄得逾3,000萬人次旅客。