日本年終彩券開賣「最高獎金10億日圓」 男盼中獎當大谷翔平鄰居

日本的年終超級彩券（年末ジャンボ）在昨天（11月20日）在全日本發售，各地的投注站大排長龍。今年最高獎金達10億日圓（約5021.3萬港元），有人狠砸90萬日圓（約4.5萬港元）買彩券，直呼若中頭獎要到美國建豪宅和大谷翔平當鄰居。
東京西銀座投注站排長龍
日本的年終超級彩券正式發售，據《NNN》及《產經新聞》等日媒綜合報道，在知名的東京西銀座投注站，八點半開賣前就排了長長人龍，很多彩迷在低溫中冒雨排隊搶圓發財夢。
網傳東京西銀座投注站一號窗口特別旺，很多人買了都中獎。一名55歲男子受訪時表示，他特地從神奈川縣到東京買彩券，就為了好意頭。
他表示自己凌晨四點就來到現場，沒想到前面已經排了好幾個人。男子表示「若中大獎了就去海外旅行吧，年終超級彩券對我來說，是每年例行的追夢慣例」。
60歲男子︰中獎後想買樓及環遊世界
而在大阪梅田投注站也是人頭湧湧，一名60多歲男子說，「若中了想買樓！想要過有錢的人生活，還想環遊世界之類的」。
另一名30多歲的上班族，則是和好朋友集資了90萬日圓（約4.5萬港元）買彩券，兩人都是大谷翔平的支持者，朋友表示若中大獎要去美國看偶像比賽。這名上班族更豪言︰「若中獎了，要直接到美國建豪宅和大谷翔平當鄰居。」
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除夕12月31日攪珠
許多日本人搶排隊，因為獎金太吸引。今年頭獎獎金為7億日圓（約3515萬港元），有23注。而前後連號的二獎獎金是1.5億日圓（約753.2萬港元），共有46注。若運氣夠好，買到連號都中的話，頭獎加上前後連號獎金，最高可得10億日圓（約5021.3萬港元）。
今年的年終超級彩券11月20日開賣，將賣到12月21日。而在日本除夕即12月31日會攪珠，屆時年終超級彩券幸運兒就會出爐。
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