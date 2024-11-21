日本年終彩券開賣「最高獎金10億日圓」 男盼中獎當大谷翔平鄰居

日本的年終超級彩券（年末ジャンボ）在昨天（11月20日）在全日本發售，各地的投注站大排長龍。今年最高獎金達10億日圓（約5021.3萬港元），有人狠砸90萬日圓（約4.5萬港元）買彩券，直呼若中頭獎要到美國建豪宅和大谷翔平當鄰居。

東京西銀座投注站排長龍

日本的年終超級彩券正式發售，據《NNN》及《產經新聞》等日媒綜合報道，在知名的東京西銀座投注站，八點半開賣前就排了長長人龍，很多彩迷在低溫中冒雨排隊搶圓發財夢。

網傳東京西銀座投注站一號窗口特別旺，很多人買了都中獎。一名55歲男子受訪時表示，他特地從神奈川縣到東京買彩券，就為了好意頭。