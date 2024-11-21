日本接骨院院長驚傳偷拍女病人　手機藏高處還用毛毯遮掩受害女性嬲爆

院長坦承犯行表示這樣做是為「滿足自己的性嗜好」

《日本新聞網》（NNN）報導，這名涉嫌偷拍女病人的院長西塚學，因涉嫌違反愛知縣滋擾防止條例而被捕。警方表示，他涉嫌2日在接骨院診間內，偷偷放置智慧手機，偷拍女病人。根據曝光畫面顯示，西塚把手機藏在一處櫃子高處的籃子內，並用毛毯遮掩，只露出鏡頭。

報導表示，一名女性受害者向警方透露，當時西塚說為她做精油按摩治療，並要她換上免洗內衣與內褲，「他可能在治療過程中偷拍了我」。面對警方偵訊，西塚坦承犯行，他表示這樣做是因為「滿足自己的性嗜好」。警方研判，西塚可能涉嫌多次偷拍女病人，目前正分析並調查他的手機，進一步追查是否涉及其他案件。