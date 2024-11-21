日本警方起訴中國研究生　涉冒充日本人潛入維吾爾組織演講

日本宮城縣警方，在周三（20日）向一名中國籍的研究生作出起訴，指該名於仙台市居住的中國研究生以虛假的日本人名稱報名，潛入一場維吾爾人的演講會，被警察以提供不正確電磁記錄而起訴。在日本的維吾爾人組織指在有關演講中曾出現有說中文的人拍攝在場人士，組織認為有關活動可能受中國當局指示，並將有關的維吾爾人資料傳予中國當局。

據宮城縣警方指，涉案的男子是仙台市內大學的研究生，他表示想要出席有關活動純粹是想出席研討會，因為使用中國人名字會引起對方的警戒心，故偽冒日本人名字，不過警方仍在謹重調查研究生的背後關連。警方指，該學生先後在2021年的6月及2022年的1月，利用虛假的日本人名字，在日本維吾爾協會的網站登記出席有關的演講。