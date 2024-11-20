普京更新核政策「西方想局勢升級」烏軍首用美長程導彈炸俄

俄烏戰爭周二踏入第1,000天之際，烏軍無視俄方多番警告，向俄境內發射美國提供的「陸軍戰術導彈系統」(Army Tactical Missile System, ATACMS)。俄媒指，烏軍共發射了6枚導彈，俄防空系統攔下其中5枚，另一枚的碎片擊中一個軍火庫。較早前有俄羅斯議員警告如烏軍以ATACMS襲俄，將挑起第三次世界大戰。俄外長拉夫羅夫表示，烏方行動反映西方想令局勢升級，並稱總統普京已批准更新核威懾政策，警告西方細讀，好自為之。

烏軍消息人士周二向烏媒RBC Ukraine透露，已向距烏國邊境約123公里的俄羅斯布良斯克州(Bryansk)城鎮卡拉齊夫(Karachev)發射ATACMS導彈，目標是一個軍火庫。報道指，最初是有目擊者及俄軍事博客看到有炮火劃破夜空，之後消息人士確認已發射ATACMS，「我們首次動用ATACMS打擊俄羅斯領土，目標是布良斯克州的一個設施，並且命中」。俄國防部證實消息，指烏軍以ATACMS導彈襲俄。據報烏軍上月亦曾派無人機襲擊該軍火庫，以打擊俄軍的進攻能力。

