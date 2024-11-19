朝鮮半島｜南韓空投北韓零食藥物衞生巾等　金與正怒罵：忍耐是有極限

北韓領導人金正恩的胞妹金與正於周日(17日)就韓國向北韓空投宣傳單及物資的行為表示強烈不滿，不但大罵南韓為「雜種狗崽子」，並出揚言對方將為此付出代價。根據公開圖片顯示，南韓被指所投下的「垃圾」，包括有宣傳單張、未開封的零食、藥物及女性用品等。

金與正透過官方朝中社發表聲明，指16日南韓在國境附近及更深入的地區空投各種政治宣傳傳單及物品，狠批這些「韓國的垃圾」完全無視北韓多次警告，對北韓領土造成污染。金與正強烈譴責南韓的行為「卑劣且下賤的挑釁行為」，她形容南韓這些行為等於在「清潔的家園」中散佈「連狗都不願咬的汙穢之物」，讓神聖的北韓領土遭到污染，需要投入大量人力來清除這些廢物，並強調北韓將會堅決回應。金與正強調「忍耐是有極限的」，對於這些「最為可恨的雜種狗崽子」，北韓人民的憤怒已經達到頂點，揚言南韓「必須付出代價」。