泰國「猴城」200多隻猴子集體「越獄」引發騷亂　破籠而出闖民宅大鬧警局

位在泰國中部的華富里府（Lopburi），因當地有大量猴子而成為知名「猴城」。不過，近年猴群數量泛濫，已嚴重影響當地民眾生活。逾200隻猴子16日竟「破籠而出」，大搖大擺地跑到街上，甚至闖入警局，引發大規模騷亂。

據悉，這群猴子之所以能成功逃脫，是因籠子已使用了5、6年，老舊的鐵絲網無法承受這麽多猴子的力量，最終被成功破壞。目前，當地市政府工作人員已將籠子全部修好，同時向國家公園廳請求支援人力抓捕在逃的猴子，由於數量眾多，預計需費時2至3天。

由於每逢週日，當地寺廟都會為猴子舉行供食儀式，提供新鮮蔬菜和水果。昨（17）日上午，部分猴群在籠子附近徘迴等待食物，最終召回了40隻猴子。

根據《Khaosod English》、《泰國世界日報》等報導，事發在16日傍晚，超過200隻猴子從華富里府治縣「Pho Kao Ton」動物保育所的第3籠區逃脫。這群猴子大軍跑到街上，爬進民宅，甚至闖入當地Tha Hin警局，迫使警方緊急關閉所有門窗。

這已是猴子們第2次「越獄」

與此同時，警方正監視那些更「調皮」的猴子，牠們往往會爬上無線電天線桿，並造成損害或故障。如果有猴子靠得太近，必須設法將牠們趕走。

這已是猴子們被抓起來集中到該設施以來的第2次「越獄」，當局呼籲民眾配合，如果發現牠們的蹤跡應向有關單位聯繫。

《路透社》日前報導，在新冠疫情前，當地居民與3000多隻長尾獼猴一直相安無事，但在2022年中，猴子經過新冠疫情時期無人餵食，變得猖狂。牠們開始成群結隊闖入民宅、搶食物、打架，讓一些人嚇得不敢出門。今年2月，猴群擾民問題愈加嚴重，當局決定執行一系列整治計畫，目前約有1600隻猴子被圈養，讓猴患得以控制。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章