泰女沉迷賭博借錢後毒殺債主　8年殺14人被判死刑

泰國1名36歲女性薩拉拉特（Sararat Rangsiwuthaporn）被指控以氰化物毒死朋友，8年來以相同手法謀害14人，還偷走死者的貴重物品，20日曼谷法院對薩拉拉特判處死刑。
女性朋友吃完飯後突然倒地身亡
綜合外媒報導，薩拉拉特2023年4月和32歲的女性朋友希禮蓬（Siriporn Khanwong）到泰國中部的拉差汶里府（Ratchaburi）參加宗教活動，薩拉拉特和希禮蓬吃完飯後，希禮蓬突然倒地身亡，然而薩拉拉特只是冷眼看著朋友死去，接著搜刮希禮蓬身上共價值超過1萬5400泰銖（約3,460港元）的貴重物品。
事後希禮蓬的家人發現她攜帶的手機、錢、包包不翼而飛，檢警相驗希禮蓬的遺體，檢測出氰化物的跡象，懷疑案情不單純，循線深入調查才將薩拉拉特的惡行公諸於眾。泰國警方表示，在希禮蓬遇害前，已經有14個人被薩拉拉特用氰化物毒殺，最早可以追溯到2015年。
警方還說，薩拉拉特賭博成癮，會向朋友借錢周轉，怎料這些借錢給她的債主成為毒殺目標，薩拉拉特毒死這些人之後，就會把死者身上的值錢物品洗劫一空。
前夫投案自首涉嫌隱瞞證據
不僅如此，薩拉拉特的前夫維通（Vitoon Rangsiwuthaporn）2023年投案自首，警方懷疑維通可能參與薩拉拉特謀殺前男友的案件，經過調查，2024年11月20日，法院宣判維通和1名前警官、薩拉拉特的律師涉嫌隱瞞證據，分別判處1年、4個月和2年監禁，但這3人均否認犯案。而這樁氰化物謀殺案主謀薩拉拉特被處以死刑，同時要賠償200萬泰銖（約449,410港元）給希禮蓬的家人。
希禮蓬的母親得知薩拉拉特被判死刑後，她到法院外高舉女兒遺照，高喊孩子終於得到正義，她也憤怒表示，無法忍受薩拉拉特竟能一臉微笑地聆聽法院判決，還能向法庭否認犯行。目前法院還未審理這起氰化物連環謀殺案的其他14起案件，薩拉拉特也有可能會再提出上訴。
根據台灣國家環境毒物研究中心官網說明，氰化物（Cyanide）能透過呼吸、飲水、土壤或食用含有該成分的食物接觸到中毒者，中毒症狀包含呼吸困難、胸痛、嘔吐、血壓改變、頭痛和甲狀腺腫大等，症狀嚴重者會發生休克和死亡。
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