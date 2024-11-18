溫莎堡遭爆竊偷去兩車 威廉凱特與3名子女正熟睡｜英國王室

英國王室物業溫莎堡(Windsor Castle)驚傳遭爆竊，數名蒙面賊人在深夜翻過6呎的圍欄，並用偷來的卡車衝破保安閘門進入溫莎堡範圍內，在一個穀倉偷去一輛皮卡車，即輕型貨車，以及一輛越野四輪電單車。皇儲威廉和王妃凱特一家所住的小屋距離事發現場僅5分鐘路程，英媒稱相信當時兩人與3名孩子正在睡夢中。
溫莎堡遭爆竊｜英王查理斯三世和王后卡米拉不在溫莎堡
事發在10月13日星期日晚上11時45分，直至現在警方才公布，稱接到報案指在溫莎A308高速公路附近皇家產業一建築物遭爆竊。警方稱，賊人進入一農舍偷去一輛黑色五十鈴皮卡車，以及一輛紅色四輪電單車；目前未有人被捕，案件仍在調查中。英王查理斯三世和王后卡米拉當時不在溫莎堡。但威廉和凱特相信當時正留宿在距現場數分鐘的Adelaide Cottage。英媒指，威廉一家五口常見到從賊人撞毀的保安閘門出入，該處鄰近他們寓所的出口。
溫莎堡遭爆竊｜相信賊人行動前踩線觀察
賊人的目標是溫莎堡保安範圍內的農舍Shaw Farm。他們行動前一定知曉農舍內有車子，以及知道何時最容易進入和離開現場，得手後輕易逃離。報道指，賊人應該曾到現場踩線和觀察了一陣子。這是首次有人從Shaw Farm的閘門爆門闖入，保安屏障遭嚴重撞毀須更換。事發在周日晚，威廉的3名子女喬治王子(11歲)、夏洛特公主(9歲)和路易王子(6歲)相信當時也留宿在小屋內。
溫莎堡遭爆竊｜持十字弓男子攀圍欄圖殺英女王
報道指，爆竊事件發生在皇家物業保安人員裁減後。溫莎堡公眾入口有佩槍警員站崗，事發時他們已離開，但相信仍有警員在溫莎堡周圍巡邏。據悉，威廉一家2022年從肯辛頓宮搬到Adelaide Cottage，在溫莎大公園範圍內。他們搬入去時並沒有大裝修，也沒有加強保安措施。溫莎堡在2021年聖誕節曾發生保安漏洞事件，一名持十字弓男子攀上圍欄，聲稱要殺死英女王，最後被判監9年。