澳洲電台知名主持人20年內猥褻8人被捕遭控「24項襲擊與性犯罪」

澳洲警方今（18）日上午逮捕了知名電台主持人艾倫瓊斯（Alan Jones），他被指控涉嫌在20年間對8人犯下猥褻、性接觸與襲擊等罪行。他本人透過律師否認犯案，並將在下個月出庭。
受害者多達8人最年輕僅17歲
根據《澳洲廣播公司》、《BBC》等外媒，新南威爾斯州警方今天上午7時45分許，在這名83歲的主持人位於雪梨歌劇院附近的住家逮捕了他，並收繳部分電子設備。
瓊斯被指控在2001至2019年間，犯下24項襲擊和性接觸罪。其中，包括11項嚴重猥褻罪、9項猥褻攻擊罪、2項未經同意對他人進行性接觸的罪名，以及2項普通攻擊罪。而受害者多達8人，最年輕的僅17歲。警方證實，至少一名受害者受僱於瓊斯或與他一起工作。
新南威爾斯州警察局長韋伯（Karen Webb）表示，這次的逮捕行動是當局自3月起，經「非常複雜」、「曠日持久」和「徹底」的調查後執行的，「沒有什麼事情是因年代太久遠而無法調查的」，警方預期會有更多受害者挺身而出。
警方稱，瓊斯已獲准有條件保釋，預計將於12月18日出庭。今天下午，瓊斯拄著拐杖，在律師墨菲（Chris Murphy）的帶領下，不發一語乘車離開警局。墨菲受訪時表示，他的當事人否認有任何不當行為，瓊斯將「在法庭上適當地宣稱自己的清白」。
瓊斯曾擔任過教師
瓊斯是澳洲最有影響力的媒體人之一。他曾擔任過教師、澳洲國家橄欖球隊的教練，之後投身廣播事業。
他也曾擔任澳洲自由黨的政治人物，包括前總理福瑞澤（Malcolm Fraser）的撰稿人和顧問，並多次代表該黨參與選舉，但都以失敗告終。
他擁有超過35年的廣播職業生涯，在2GB商業電台主持晨間節目長達18年，直到2020年以健康問題為由退休。瓊斯的主持風格充滿爭議，多次因誹謗罪被起訴。
離開2GB後，瓊斯任職於一家新創公司。《雪梨晨鋒報》在去年曾報導瓊斯涉嫌性犯罪，但他強烈否認，此後他就停止了播音工作。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章