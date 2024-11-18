烏克蘭局勢｜拜登據報允許烏克蘭使用長程導彈 深入打擊俄境目標

美國總統拜登據報批准烏克蘭使用美國提供的武器，深入打擊俄羅斯境內目標。明年1月再次入主白宮的美國候任總統特朗普，曾多次批評拜登給予烏克蘭太多軍事財政援助，他的幕僚批評拜登今次決定，是要在卸任前把戰事進一步升級。

回應平壤派遣部隊支援莫斯科

路透社周日引述兩名政府官員及一名知情人士作出有關報道，指拜登已經同意讓烏克蘭使用美國提供、射程超過300公里的陸軍戰術導彈系統，深入攻擊俄羅斯境內軍事目標，而烏克蘭計劃未來幾日內向俄羅斯發動解禁後的首次遠程攻擊。知情者出於操作安全考慮，並無透露更多細節，但指華盛頓今次決定很大程度上是回應平壤派遣部隊支援莫斯科後，俄羅斯部署北韓人員補充俄軍戰力的做法。