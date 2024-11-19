烏軍首射美長程導彈入俄境！俄曾警告爆第三次世界大戰(更新、有片)｜俄烏戰爭

俄烏戰爭周二踏入第1,000天之際，烏軍無視俄方多番警告，向俄境內發射美國提供的「陸軍戰術導彈系統」(Army Tactical Missile System, ATACMS)。俄媒指，烏軍共發射了6枚導彈，俄防空系統攔下其中5枚，另一枚的碎片擊中一個軍火庫。較早前有俄羅斯議員警告如烏軍以ATACMS襲俄，將挑起第三次世界大戰。俄外長拉夫羅夫表示，烏方行動反映西方想令局勢升級，並稱總統普京已批准更新核威懾政策，警告西方細讀，好自為之。

烏軍消息人士周二向烏媒RBC Ukraine透露，已向距烏國邊境約123公里的俄羅斯布良斯克州(Bryansk)城鎮卡拉齊夫(Karachev)發射ATACMS導彈，目標是一個軍火庫。報道指，最初是有目擊者及俄軍事博客看到有炮火劃破夜空，之後消息人士確認已發射ATACMS，「我們首次動用ATACMS打擊俄羅斯領土，目標是布良斯克州的一個設施，並且命中」。俄國防部證實消息，指烏軍以ATACMS導彈襲俄。據報烏軍上月亦曾派無人機襲擊該軍火庫，以打擊俄軍的進攻能力。

俄烏戰爭｜普京曾指會視為美軍直接參戰

西方傳媒周日引述美國官員及消息人士指，總統拜登將撤銷烏克蘭使用美國武器的部分限制，深入攻擊俄境內。俄政府發言人當時重申普京9月提出的警告，指容許西方武器攻擊俄羅斯，將視為北約國家、美國和歐洲國家「直接參與」烏克蘭戰爭。有俄國會議員直指放寬烏軍使用美國武器，是戰事的重大升級，警告將觸發第三次世界大戰。