特朗普回朝後 傳率先驅逐無證青壯年華人男子 竟出於此原因 

美國候任總統特朗普揚言嚴打非法移民，全國廣播公司(NBC)引述消息稱，特朗普回朝後率先遣返的首批黑市居民，將包括來自處於從軍年齡(military age)的中國籍男子。
報道引述消息人士稱，特朗普有意取消拜登政府兩項導致130萬人合法入境美國，再等待庇護批准的計劃，而且可能把遁該計劃合法入境的一部分人遣返。消息人士並稱，特朗普回朝後率先遣返的，將包括來自中國、介乎從軍年紀的「無證移民」(undocumented immigrants)，聲稱這些人會對美國國家安全構成威脅。
報道指亞裔「無證移民」急增
報道指，亞裔美國人是增加得最快的「無證移民」，在2000至2015年間增加了3倍，而近年有不少中國籍人士從美國北部及南部邊境入境，人數由每年2.7萬人增至逾7.8萬人。
特朗普與馬斯克看UFC格鬥賽︰
特朗普質疑年壯年華人「想組建軍隊嗎」
特朗普曾在4月的拉票集會上，聲稱過去幾個月有3.1萬至3.2萬名來自中國的人非法入境，「他們全都處於從軍年齡，而大部分都是男性」，「對我來說，他們是想在我們國家組建一支小軍隊嗎？這是他們想做的事嗎？」
亞裔團體急向相關人士提供支援
有關注亞裔美國人權的非牟利組織表示，近日已因應特朗普可能出台的政策，研究向受影響人士提供支援，包括通知他們可能會行遣返行動、如何找律師作法律抗辯，及向其講解在遣返過程中他們的應有權利等。