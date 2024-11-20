特朗普當選｜摔角界女王任教育部長 商務部長人選對華強硬負責關稅

當選美國總統的特朗普第二任期似乎較首任更任人唯親，周二公布3名部長的提名均是親信。他競選時揚言要解散聯邦政府教育部，由各州份自行負責。世界摔角娛樂公司創辦人兼前行政總裁麥克馬洪(Linda McMahon)原被指有機會任商務部長，但卻獲特朗普提名任教育部長，執行上述富爭議的政策。負責貿易及關稅政策的商務部長一職改由對中國態度鷹派的投資者盧特尼克(Howard Lutnick)出任。管理龐大醫保制度的重任則落在外科醫生兼電視主持奧茲(Mehmet Oz)身上。

麥克馬洪亦在特朗普首個任期時擔任小企業管理局局長。她與丈夫創立的世界摔角娛樂公司主宰業界及美國文化，其後辭任行政總裁一職，於2010年和2012年兩度角逐康涅狄格州參議員，但均敗選。她與教育界扯上關係的是，曾在康涅狄格州教育委員會出任委員，並稱對教育充滿熱情，曾想成為老師。

特朗普認為教育部開支巨大，也不滿「覺醒」意識在教育界盛行，形容教育部被「激進分子、 狂熱分子和馬克思主義者入侵」。美聯社指出，教育部主要角色其實是管理財政，每年將數以10億美元聯邦資助分配給大學和學校，也負責聯邦學生借貸組合。沒有了教育部，有關職責將由其他部門負責。解散聯邦教育部亦須國會通過。至於任教育部長的麥克馬洪，她是特朗普過渡團隊的共同主席，另一主席是獲提名任商務部長的盧特尼克。兩人均是特朗普長期支持者，協助他競選。

特朗普當選｜商務部長人選對華強硬 兼管貿易代表署

特朗普在公布提名盧特尼克出任商務部長的聲明中稱，除了負責關稅及貿易方針，盧特尼克也會額外直接監督美國貿易代表署，但無說明他會否兼任美國貿易代表。貿易代表直接向總統匯報工作，國會也有不同委員會監察商務部和貿易代表署。63歲的盧特尼克任職債券交易公司行政總裁，是特朗普在華爾街的長年盟友，並大力支持對華開徵關稅，以及將製造業工作崗位回流美國。

報道指，盧特尼克驚險避過2001年911襲擊，因出席兒子的幼兒園開學日未有回位於世貿中心的辦公室。結果恐怖分子騎劫飛機撞向大樓，造成其公司的658名員工喪生。盧特尼克和麥克馬洪的委任均須參議院確認。麥克馬洪上月捲入世界摔角娛樂公司一宗官司，她是美國優先政策研究所的董事會主席，該智庫聚集特朗普核心圈內人士，其提名應可順利獲參議院通過。

特朗普當選｜內閣喜用電視名人

周二另一提名內閣人選是心臟與胸腔外科醫生奧茲，他將出任聯邦醫療保險和醫療補助服務中心主任，監督數百萬美國人的醫療。他曾擔任電視節目主持，被專家批評在減肥藥物和「神奇」治療上推銷錯誤健康建議；他亦曾在新冠疫情爆發初期，建議使用治瘧疾藥物治療新冠感染。特朗普稱，沒有醫生較奧茲更有資格和能力讓美國人再度健康。奧茲也須參議院確認提名。除了奧茲是電視名人，獲提名出任國防部長的赫格塞斯亦是霍士新聞主持。

特朗普當選｜掩口費案或卸任後判刑

另外，特朗普掩口費案的檢察官要求在他卸任後判刑。特朗普被裁定偽造商業紀錄向豔星支付掩口費等罪成，原訂下周二判刑，惟因特朗普當選添變數。