特朗普當選｜組閣首遇挫 蓋茨放棄司法部長提名 前佛州總檢察長邦迪接棒

美國總統當選人特朗普的組閣大計首遇挫折，因性醜聞纏身而備受爭議的司法部長人選、前眾議員蓋茨（Matt Gaetz）宣布放棄提名，特朗普改提名佛羅里達州前檢察長邦迪（Pam Bondi）擔任司法部長。
被調查涉與未成年人發生性行為
現年42歲的蓋茨被指行為失當，司法部多年來一直調查他涉及與未成年人發生性行為和使用非法藥物等指控，特朗普公布任命蓋茨為司法部長後，引起多名共和黨人的反對。蓋茨在社交平台發文，指自己的人事任命風波令特朗普團隊交接工作失焦，自願退出；特朗普則讚許蓋茨的做法，認為對方有大好前程，期待未來的作為及發展。多位共和黨議員對蓋茨放棄提名表示認同，認為他作出了正確的決定。美國傳媒引消息指，特朗普於當地周四早上致電蓋茨，承認未必能獲得參議院足夠支持通過他的提名，但未有要求他主動退出，容許對方自行決定，最終蓋茨宣布退出提名。
特朗普在蓋茨宣布退出提名的幾小時後，迅速公布邦迪為新司法部長人選。現年59歲的邦迪在2011年至2019年期間擔任佛州首名女性總檢察長，是特朗普堅定的支持者，多次在媒體上發言批評針對特朗普的刑事案件。特朗普在社交平台發文，指司法部長期以來被用作針對自己及共和黨人的武器，相信邦迪上任後，會讓部門工作重點重新放在打擊犯罪及維護國家安全上。