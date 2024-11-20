瑞典分發520萬份民防手冊　為武裝襲擊危機做準備

烏俄戰爭、中東多起衝突等，令全球政治局勢不穩，掀起有關三戰開打的話題。瑞典開始向居民發送約 520 萬份小冊子，敦促他們為可能的戰爭做好準備，鄰國芬蘭亦推出應對危機網站。

自俄羅斯 於2022 年入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭均放棄數十年的軍事不結盟政策，加入由美國領導的軍事聯盟北大西洋公約組織(NATO)。瑞典民防局(Swedish Civil Contingencies Agency)周一(18日) 發表的《因應危機或戰爭情況》(In Case of Crisis or War)民防手冊，是瑞典自二戰以來第五次更新發行，內容比舊版本增加一倍，多達32頁，包含有關如何為戰爭、自然災害或網路攻擊等緊急情況做好準備的資訊，例如庫存不易腐爛的食物和儲存水。當局於兩個星期內，將向瑞典家庭發送 520 萬份民防手冊，手冊有瑞典語和英語印刷版，還有其他幾種語言的數碼版。民事緊急應變機構 (MSB)主任Mikael Frisell發表聲明指「安全形勢嚴峻，我們都需要增強應對各種危機乃至戰爭的能力。」