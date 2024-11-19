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國際
2024-11-19 13:11:00

紐約街頭隨機殺人 51歲精神病患者雙刀亂砍3途人死亡

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當地時間18日，紐約警方公布疑犯的犯案殺人工具。（美聯社）

當地時間18日，紐約警方公布疑犯的犯案殺人工具。（美聯社）

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當地時間11月18日，美國紐約街頭驚現隨機殺人事件，1名患精神疾病的男性失業人士手持2把刀沿路砍殺，造成3名無辜途人死亡，目前疑犯已落網被捕。

據《紐約郵報》（New York Post）報道，現年51歲的疑犯里維拉（Ramon Rivera）是一名罹患精神疾病的無業漢，他頭髮花白蓬亂，留著長鬍子，此前只在紐約市就已被捕8次。18日案發後，紐約警方在一名的士司機和一名英國遊客的幫助下，將渾身鮮血的疑犯逮捕。

美國紐約街頭驚現隨機殺人事件，圖為案發現場。（美聯社） 美國紐約街頭驚現隨機殺人事件，案發現場地上有血漬。（美聯社） 美國紐約街頭驚現隨機殺人事件，案發現場地上有血漬。（美聯社） 美國紐約街頭驚現隨機殺人事件，案發現場雜物散落一地。（美聯社）

紐約市人對精神健康系統感擔憂

紐約市長亞當斯（Eric Adams）在記者會上表示，警方在這一宗隨機殺人事件中未發現其他疑犯，受害者均為紐約市民，包括2名男性和1名女性。疑犯在11月18日一早從曼哈頓行至東河，先後砍傷1名36歲的男性建築工人、1名68歲的釣魚男子和1名36歲女性，3名受害者送院後均因傷勢過重不治。

亞當斯在記者會上說：「這是我們的司法系統、精神健康系統如何辜負紐約人的一個鮮明的例證，令人擔憂。」

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51歲的疑犯里維拉（Ramon Rivera）被捕。（路透社） 51歲的疑犯里維拉（Ramon Rivera）被捕。（路透社）

有消息人士透露，疑犯上月才從紐約Rikers Island監獄獲釋，住在男子收容所the Bellevue men's shelter，他被指控三項謀殺罪。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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