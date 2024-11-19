紐約街頭隨機殺人 51歲精神病患者雙刀亂砍3途人死亡

據《紐約郵報》（New York Post）報道，現年51歲的疑犯里維拉（Ramon Rivera）是一名罹患精神疾病的無業漢，他頭髮花白蓬亂，留著長鬍子，此前只在紐約市就已被捕8次。18日案發後，紐約警方在一名的士司機和一名英國遊客的幫助下，將渾身鮮血的疑犯逮捕。

當地時間11月18日，美國紐約街頭驚現隨機殺人事件，1名患精神疾病的男性失業人士手持2把刀沿路砍殺，造成3名無辜途人死亡，目前疑犯已落網被捕。

紐約市人對精神健康系統感擔憂

紐約市長亞當斯（Eric Adams）在記者會上表示，警方在這一宗隨機殺人事件中未發現其他疑犯，受害者均為紐約市民，包括2名男性和1名女性。疑犯在11月18日一早從曼哈頓行至東河，先後砍傷1名36歲的男性建築工人、1名68歲的釣魚男子和1名36歲女性，3名受害者送院後均因傷勢過重不治。

亞當斯在記者會上說：「這是我們的司法系統、精神健康系統如何辜負紐約人的一個鮮明的例證，令人擔憂。」