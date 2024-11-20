美國加州遊樂園設施故障　22遊客卡半空中2.5小時

美國加州一間遊樂園驚傳設施故障，導致22名遊客卡在半空中2個多小時。事後受困遊客表示，當時他們還以為自己「死定了」。

樂園：兩名女遊客送醫檢查沒人受重傷

據外媒報導，出事的是位於加州布埃納公園的諾氏莓果樂園(Knott's Berry Farm) ，下午2點左右，一座名為「太陽旋轉」(Sol Spin) 的遊樂設施才剛運轉沒多久就突然停止，導致22名乘客被困在半空中。

當時被困在上面的遊客表示，「它旋轉了兩圈，然後當我們到達頂部時，它停了下來。我們被困在那裡，開始驚慌失措，一度還以為自己快要死了。」

大約兩個半小時後，約莫下午4點30分，公園的維修技師才成功救出了所有22名遊客，諾氏莓果樂園發言人表示，沒有人受重傷，但「出於謹慎考慮」，有兩名女遊客被送往醫院接受檢查，目前尚不清楚她們的情況。

而針對這起意外，樂園只表示「太陽旋轉」遊樂設施遇到技術困難，導致它在運轉中停止。

據悉「太陽旋轉」是一種高速旋轉遊樂設施，可以同時向三個方向旋轉，將遊客帶到六層樓高的空中。它於2017年開始營運，由荷蘭商Mondial Rides所製造，諾氏草莓農場的官網上，「太陽旋轉」被列為園區「驚險程度」等級最高的設施。

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