美國18州爆大腸桿菌食物中毒　共39人中毒1人不治身亡　原凶是有機紅蘿蔔

美國又爆發大腸桿菌食物中毒，這次出問題的是有機紅蘿蔔。（示意圖／PIXABAY）

美國又爆發大腸桿菌食物中毒事件！據疾病管制與預防中心稱，有39人在食用了特定農場種植的有機紅蘿蔔後因大腸桿菌食物中毒，其中有15人住院，1人不幸死亡。

大腸桿菌可能導致胃痙攣、血性腹瀉和嘔吐等嚴重症狀，雖然大多數人會在一周內康復，但有些人可能會出現危及生命的腎臟併發症。

美國CDC發表聲明表示，這次的大腸桿菌食物中毒事件共有39例，影響範圍多達18個州。儘管有問題的紅蘿蔔產品已被召回，但有部份可能已經被消費者買回家。

格林威農場宣布正在與供應商和衛生當局合作

據悉這次出問題的紅蘿蔔是來自格林威農場（Grimmway Farms），他們已在官網上宣布召回2024年8月14日至10月23日期間銷售的有機整根紅蘿蔔，這批紅蘿蔔上沒有標註最佳使用日期，以及標有最佳使用日期的有機小紅蘿蔔。

這些紅蘿蔔過往都被銷往美國、波多黎各和加拿大等地。

格林威農場總裁兼執行長赫克百（Jeff Huckaby）在網站上的聲明中強調了公司​​對安全的承諾：「客戶的健康和產品的完整性是我們的首要任務，我們正在對我們的種植、收穫和加工進行徹底審查。我們的食品安全團隊正在與我們的供應商和衛生當局合作。」

稍早前，美國麥當勞的四盎司牛肉堡也發生大腸桿菌食物中毒事件，造成22人住院治療，1人死亡，檢驗結果發現是漢堡裡的生洋葱絲肇禍。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章