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國際
2024-11-20 15:14:00

與獅子自拍遭撕咬　男子極度驚慌「辛巴放過我吧」(有片)

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與獅子自拍遭撕咬，男子極度驚慌「辛巴放過我吧」。(X)

與獅子自拍遭撕咬，男子極度驚慌「辛巴放過我吧」。(X)

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巴基斯坦一名男子近日到朋友家作客時，和友人飼養的獅子玩耍自拍，詎料突然被獅子攻擊撕咬，讓他驚恐得瘋狂尖叫：「辛巴放過我吧」、「快阻止辛巴」，最終在朋友協助下，獅子終於鬆開口，男子亦被送往醫院救治。

綜合報道，巴基斯坦一名男子日前到朋友家作客時，和朋友飼養的獅子玩耍自拍。詎料獅子竟突然襲擊該名男子，將他撲倒地上，狠狠咬住不願意放開。

2名朋友隨即上前連續揮拳擊打獅子的頭部，又嘗試扯開獅子。(X) 獅子撲倒男子，將他爪住並咬他的腰部，男子相當驚恐和痛楚。(X) 3名男子有人持棍戒備，獅子則在附近徘徊。(X) 3名男子有人持棍戒備，獅子則在附近徘徊。(X)

友人拳打獅子頭直至鬆口

網上影片顯示，獅子撲倒男子，將他爪住並咬他的腰部，男子相當驚恐和痛楚，他試圖掙脫獅子，並不斷大喊「辛巴放過我吧」、「快阻止辛巴」等話。身旁2名朋友隨即上前連續揮拳擊打獅子的頭部，又嘗試扯開獅子，直至獅子鬆開口。傷者隨即躲在角落趁機走開，3名男子有人持棍戒備，獅子則在附近徘徊。受傷男子事後被送往醫院救治，目前未清楚其傷勢情況。

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警告：影片內容或會令人情緒不安

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