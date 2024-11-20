與獅子自拍遭撕咬　男子極度驚慌「辛巴放過我吧」(有片)

巴基斯坦一名男子近日到朋友家作客時，和友人飼養的獅子玩耍自拍，詎料突然被獅子攻擊撕咬，讓他驚恐得瘋狂尖叫：「辛巴放過我吧」、「快阻止辛巴」，最終在朋友協助下，獅子終於鬆開口，男子亦被送往醫院救治。

綜合報道，巴基斯坦一名男子日前到朋友家作客時，和朋友飼養的獅子玩耍自拍。詎料獅子竟突然襲擊該名男子，將他撲倒地上，狠狠咬住不願意放開。