英國女律師老撾飲假酒亡　至今已有6遊客疑死於甲醇中毒（更新）

【18:30更新】多個外國媒體報道，與19歲的澳洲女遊客瓊斯同遊的鮑爾斯（Holly Bowles），也在周五（22日）不治，令有關甲醇中毒死亡外國遊客增至6人。

英國的外交部在周四（21日）證實，一名28歲的女律師，在老撾身亡，她是當地近期連串中毒事件中第5位外國遊客。此前已有1位澳洲、1位美國及2名丹麥遊客身亡，他們都疑是死於甲醇中毒。

最新的事件死者是28歲英國律師懷特（Simone White），她與另一名19歲的澳洲女遊客瓊斯（Bianca Jones）在同日證實死亡，至於瓊斯的朋友鮑爾斯（Holly Bowles）目前仍在泰國曼谷的醫院留醫，並需要儀器維持生命。而稍早之前，美國亦證實一名男遊客在老撾的萬象死亡，而丹麥上周亦證實兩名分別19及20歲女遊客在老撾過身。雖然5名遊客的死因仍在當地警方調查當中，不過老撾的媒體及來自其他遊客在網上的證詞都指，他們疑是在當地飲用過含有甲醇的飲品而中毒死亡。