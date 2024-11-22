英國女律師老撾飲假酒亡　至今已有6遊客疑死於甲醇中毒（更新）

【18:30更新】多個外國媒體報道，與19歲的澳洲女遊客瓊斯同遊的鮑爾斯（Holly Bowles），也在周五（22日）不治，令有關甲醇中毒死亡外國遊客增至6人。
英國的外交部在周四（21日）證實，一名28歲的女律師，在老撾身亡，她是當地近期連串中毒事件中第5位外國遊客。此前已有1位澳洲、1位美國及2名丹麥遊客身亡，他們都疑是死於甲醇中毒。
最新的事件死者是28歲英國律師懷特（Simone White），她與另一名19歲的澳洲女遊客瓊斯（Bianca Jones）在同日證實死亡，至於瓊斯的朋友鮑爾斯（Holly Bowles）目前仍在泰國曼谷的醫院留醫，並需要儀器維持生命。而稍早之前，美國亦證實一名男遊客在老撾的萬象死亡，而丹麥上周亦證實兩名分別19及20歲女遊客在老撾過身。雖然5名遊客的死因仍在當地警方調查當中，不過老撾的媒體及來自其他遊客在網上的證詞都指，他們疑是在當地飲用過含有甲醇的飲品而中毒死亡。
新西蘭的外交部門在周四也向傳媒證實，他們的一位公民疑因為甲醇中毒在當地不適，荷蘭也指有荷蘭遊客被送院，但情況穩定。澳洲、新西蘭及英國的部份已分別向國民發出警告，指他們在老撾飲酒的話，要小心甲酵中毒。英國廣播公司（BBC）表示，他們向兩名澳洲遊客入住的旅館了解，並獲得回覆指他們因為受警察調查而停業。有關旅館經理表示，兩名女性與超過100名的來賓飲用過旅館提供的老撾伏特加。其後二人離開旅館外出過夜，而其他賓客未有出現健康問題。經理表示希望調查可以還旅館的清白，但他們亦停向賓客提供免費飲料。