藥劑師指3類保健食品「絕對不會吃」　綜合維他命也上榜

1、維他命軟糖： 「這些基本上只是一顆糖果藥丸，你不妨吃點甜的。」阿米娜警告，這類保健食品很容易過度食用，並可能導致維他命A、D、E、K中毒。 根據Nebraska Medicine報告，每種維他命軟糖中通常含有3至5克糖，而且與傳統的複合維生素相比，每份軟糖的營養成分往往較少。因此她建議孩童可以選擇液體或噴霧，成人則是藥丸或錠劑。 維他命C至K等7款補充指南菠菜好處多

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