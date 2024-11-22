警告襲波蘭美軍防空基地 俄據報首用洲際彈道導彈攻烏

美國准許烏軍以美製長程導彈轟擊俄羅斯領土後，俄烏戰爭升溫至前所未見的危險階段。烏方指，俄軍周四首次出動洲際彈道導彈轟炸烏克蘭。烏軍則首次以英國提供的「暴風影」導彈(Storm Shadow)攻擊俄境內的軍事指揮中心。俄方並威脅會襲擊美軍位於波蘭的防空基地。

烏克蘭空軍指，俄軍於周四早上從俄國阿斯特拉罕州(Astrakhan)向烏克蘭第聶伯羅市(Dnipro)，發射了一枚洲際彈道導彈，是俄烏戰爭爆發以來，俄軍動用的最強大導彈。烏媒指，俄軍發射的是RS-24洲際彈道導彈，射程約5,800公里。俄方宣稱該導彈射程逾1萬公里，但西方國家認為是「報大數」，以規避當時美國尚未退出的《中程導彈條約》。不過，美媒ABC昨晚引述一名西方官員指，俄軍所射的似乎不是洲際彈道導彈；法國外交部發言人亦指尚未確定。

俄軍同日亦向第聶伯羅市，發射多種型號的導彈，包括從米格-31K戰機，發射一枚「匕首」高超音速導彈，以及從圖-95MS戰略轟炸機，發射7枚巡航導彈。烏防空部隊摧毀其中6枚導彈，市內有工廠受損。