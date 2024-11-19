連接德國芬蘭海底光纖電纜遭切斷 黑手疑為俄羅斯

芬蘭與愛沙尼亞之間的海底電纜去年也損毀，芬蘭調查後稱是貨櫃船拖錨造成。(資料圖片)

德國和芬蘭周一發現連接兩國、位於波羅的海的海底光纖通訊電纜遭切斷，懷疑是人為蓄意破壞，正調查事件。芬蘭政府稱，還有其他電纜線路可用，事件並未影響兩國之間的網路服務。事件幕後黑手矛頭指向俄羅斯。

德、芬兩國外長在聯合聲明中稱，有關損壞正值歐洲安全不單受到俄羅斯入侵烏克蘭戰爭威脅，還受到惡意破壞者混合戰爭的威脅。兩國形容海底光纖通訊電纜是重要基建，保護其安全十分重要。