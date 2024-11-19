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國際
2024-11-19 16:46:10

連接德國芬蘭海底光纖電纜遭切斷 黑手疑為俄羅斯

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光纖電纜

芬蘭與愛沙尼亞之間的海底電纜去年也損毀，芬蘭調查後稱是貨櫃船拖錨造成。(資料圖片)

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德國和芬蘭周一發現連接兩國、位於波羅的海的海底光纖通訊電纜遭切斷，懷疑是人為蓄意破壞，正調查事件。芬蘭政府稱，還有其他電纜線路可用，事件並未影響兩國之間的網路服務。事件幕後黑手矛頭指向俄羅斯。

德、芬兩國外長在聯合聲明中稱，有關損壞正值歐洲安全不單受到俄羅斯入侵烏克蘭戰爭威脅，還受到惡意破壞者混合戰爭的威脅。兩國形容海底光纖通訊電纜是重要基建，保護其安全十分重要。

德國

德國潛艇去年在波羅的海演習。(路透社)

芬蘭：所有光纖線遭切斷

芬蘭國營數據服務供應商Cinia表示，周一探測到C-Lion1電纜內的所有光纖線遭切斷，「若沒有外來影響，這種損毀在海底不會發生」。該電纜從芬蘭首都赫爾辛基(Helsinki)連接到德國港口城市羅斯托克(Rostock)，全場近1,200公里。據悉，C-Lion1在2016年投入服務，是芬蘭唯一連接到歐洲中部的通訊電纜。芬蘭傳媒指出，受損電纜的路線鄰近俄羅斯與德國之間兩條北溪天然氣管道(Nord Stream)，它們目前並未使用。北溪天然氣管道在2022年爆炸，德國當局仍在調查中。

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立陶宛與瑞典之間互聯網連線中斷

除了芬蘭和德，瑞典一間電訊商稱，立陶宛與瑞典哥特蘭島(Gotland Island)之間218公里長的互聯網連線周日早上中斷，或需5至15天才能修復。

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