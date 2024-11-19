熱門搜尋:
破地獄 天氣 TVB台慶2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-11-19 15:08:00

鐵達尼號救人英雄金陀錶拍賣　以逾1500萬元成交(有片)

分享：
鐵達尼號救人英雄金陀錶拍賣，以逾1500萬元成交。(X)

鐵達尼號救人英雄金陀錶拍賣，以逾1500萬元成交。(X)

adblk5

鐵達尼號於1912414日沉沒後，趕到現場救起逾700人的船長成為英雄，他其後獲贈的一隻金陀錶，周六(16)在美國以156萬英鎊(1,540萬港元)的天價，創下鐵達尼號紀念品拍賣的新紀錄。

這隻陀錶由名珠寶店Tiffany18K金製作，由卡帕希亞號(RMS Carpathia)船長Arthur Rostron生前所持有。1912年，當鐵達尼號撞上冰山沉沒時，Arthur迅速指揮卡帕希亞號掉頭趕往現場，救起700多人。逾1,500名罹難者中，包括富豪John Jacob Astor，他亦是罹難者中最富有的乘客，他的妻子因搭上救生艇，獲得卡帕希亞號救援，她與另外2名同樣罹難的富豪遺孀，共同訂製了這隻金陀錶送給Arthur。錶身刻上「3名倖存者以由衷的感激與感謝之情致上。」署名為3名遺孀的名字。

adblk6
3名遺孀共同訂製了這隻金陀錶送給Arthur。(X) 錶身刻上「3名倖存者以由衷的感激與感謝之情致上。」署名為3名遺孀的名字。(X) 這隻陀錶由名珠寶店Tiffany以18K金製作。(X) 卡帕希亞號(RMS Carpathia)船長Arthur Rostron。(X) Arthur迅速指揮卡帕希亞號掉頭趕往現場，救起700多人。(X)

拍賣行：顯示人們依舊對這傳奇海難有濃厚興趣

這隻陀錶16日由「Henry Aldridge & Son」拍賣行拍賣，最終以156萬英鎊成交，包含稅項，買家為一名美國私人收藏家。價值打破原先的鐵達尼號紀念物拍賣紀錄，先前這個紀錄由John Jacob Astor的陀錶，於今年4月時，以近150萬美元(1,167萬港元)成交所創下。

拍賣行負責人Andrew Aldridge表示，鐵達尼號的相關物件在今年連創兩個拍賣紀錄，顯示人們依舊對這宗傳奇的海難事件抱有濃厚興趣。他說：「不管男女老少，(罹難者)背後都有故事，而他們的故事就是透過這些紀念物來說出。」

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 