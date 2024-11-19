鐵達尼號救人英雄金陀錶拍賣　以逾1500萬元成交(有片)

鐵達尼號於1912年4月14日沉沒後，趕到現場救起逾700人的船長成為英雄，他其後獲贈的一隻金陀錶，周六(16日)在美國以156萬英鎊(約1,540萬港元)的天價，創下鐵達尼號紀念品拍賣的新紀錄。

這隻陀錶由名珠寶店Tiffany以18K金製作，由卡帕希亞號(RMS Carpathia)船長Arthur Rostron生前所持有。1912年，當鐵達尼號撞上冰山沉沒時，Arthur迅速指揮卡帕希亞號掉頭趕往現場，救起700多人。逾1,500名罹難者中，包括富豪John Jacob Astor，他亦是罹難者中最富有的乘客，他的妻子因搭上救生艇，獲得卡帕希亞號救援，她與另外2名同樣罹難的富豪遺孀，共同訂製了這隻金陀錶送給Arthur。錶身刻上「3名倖存者以由衷的感激與感謝之情致上。」署名為3名遺孀的名字。