鐵達尼號救人英雄金陀錶拍賣　以逾1500萬元成交(有片)

鐵達尼號於1912年4月14日沉沒後，趕到現場救起逾700人的船長成為英雄，他其後獲贈的一隻金陀錶，周六(16日)在美國以156萬英鎊(約1,540萬港元)的天價，創下鐵達尼號紀念品拍賣的新紀錄。
這隻陀錶由名珠寶店Tiffany以18K金製作，由卡帕希亞號(RMS Carpathia)船長Arthur Rostron生前所持有。1912年，當鐵達尼號撞上冰山沉沒時，Arthur迅速指揮卡帕希亞號掉頭趕往現場，救起700多人。逾1,500名罹難者中，包括富豪John Jacob Astor，他亦是罹難者中最富有的乘客，他的妻子因搭上救生艇，獲得卡帕希亞號救援，她與另外2名同樣罹難的富豪遺孀，共同訂製了這隻金陀錶送給Arthur。錶身刻上「3名倖存者以由衷的感激與感謝之情致上。」署名為3名遺孀的名字。
拍賣行：顯示人們依舊對這傳奇海難有濃厚興趣
這隻陀錶16日由「Henry Aldridge & Son」拍賣行拍賣，最終以156萬英鎊成交，包含稅項，買家為一名美國私人收藏家。價值打破原先的鐵達尼號紀念物拍賣紀錄，先前這個紀錄由John Jacob Astor的陀錶，於今年4月時，以近150萬美元(約1,167萬港元)成交所創下。
拍賣行負責人Andrew Aldridge表示，鐵達尼號的相關物件在今年連創兩個拍賣紀錄，顯示人們依舊對這宗傳奇的海難事件抱有濃厚興趣。他說：「不管男女老少，(罹難者)背後都有故事，而他們的故事就是透過這些紀念物來說出。」
Last chance! RMS Carpathia’s Captain, Arthur Rostron’s 18ct gold Tiffany & Co. pocket watch is on display for free until 31st Dec before it goes to auction⏳— Titanic Belfast (@TitanicBelfast) October 27, 2024
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