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國際
2024-11-22 14:33:00

難敵米價飆升　日本最大牛丼連鎖店一年內第二次宣布加價

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難敵米價飆升，日本最大牛丼連鎖店一年內第二次宣布加價。(網上圖片)

難敵米價飆升，日本最大牛丼連鎖店一年內第二次宣布加價。(網上圖片)

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原物料價格上漲和米商競爭加劇，日本最大牛丼連鎖店すき家(SUKIYA)宣布今日起加價，全國分店的牛丼等6項產品漲價，最多加50日圓(2.5港元)，是今年內第二次加價。

綜合報道，SUKIYA於周三(20)表示，因應米價上漲，22日起全國分店的牛丼依大小加價1050日圓(5毫至2.5港元)。報道指，該公司買越光和「一見鍾情」等國產米，不過現在價格飆升，「迷你牛丼」將由380日圓加到390日圓(19.6港元)，大碗從630日圓加至650日圓(32.7港元)，特大碗則從780日圓漲到830日圓(41.8港元)

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日冷食品明年2月起加價最多30%。(網上圖片)

日冷食品明年2月起加價最多30%。(網上圖片)

日冷食品明年2月起加價最多30%

報道指，這是SUKIYA今年第二次加價，因為原物料價格上漲和米商競爭加劇，令米價創歷史新高。此外，另一間連鎖餐廳天丼Tenya也將調整天婦羅定食價格；日冷食品也宣布明年2月起，炒飯等冷凍食品加價，最高加幅30%NHK提到，今年19月，日本反映居民家庭中食物支出占消費總支出的比重的恩格爾係數(Engel's Coefficient)平均約為28%，是1982年來新高，一般來說，恩格爾係數越低，生活水準越高，最近食品價格上漲，給家庭帶來了壓力。

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