「天價香蕉」逾4800萬成交！內地加密貨幣大亨孫宇晨投得︰會吃了它 曾投得與巴菲特午膳

意大利藝術家Maurizio Cattelan於2019年創作的掛牆香蕉作品《Comedian》，曾為美國邁阿密巴塞爾藝術博覽會帶來極大爭議性，作品之後在全球巡迴展覽(當然期間有更換香蕉)，日前公開拍賣，結果由內地加密貨幣大亨孫宇晨以620萬美元(約4,836萬港元)投得，遠超原先估計的100萬至150萬美元(約780萬至1,170萬港元)。孫宇晨表示將會吃掉該香蕉。 《Comedian》其實過去已被拍賣3次，但今次是首次於蘇富比這級數的拍賣行公開拍賣。蘇富比解釋，《Comedian》是一件概念性藝術品，每次裝置都會更換實際的實體材料，並指今次拍賣的並非2019年首次展出的原件，中標者將獲得真品證書，附上關於如何重現《Comedian》的具體說明，還包括一卷膠紙和一隻香蕉，後者可以隨時更換。

天價香蕉｜孫宇晨︰期待它能為全球藝術愛好者帶來更多的靈感和影響 有7名買家在周三舉行的拍賣會出價，孫宇晨在5分鐘的激烈競投下勝出，據報他在本港觀看拍賣過程並透過電話出價。孫宇晨在社交平台X宣布，「我買下了那根香蕉！！！」他解釋為何要出價競投，「這不僅是一件藝術品，更是一種連接藝術、meme和加密社區的文化現象。我相信它將激發更多思考和討論，並成為歷史的一部分……期待它能為全球藝術愛好者帶來更多的靈感和影響。」

天價香蕉｜香蕉以2.7港元購自紐約生果檔 孫宇晨表示將會吃掉該隻香蕉。據報今次的香蕉是購自美國紐約曼克頓的生果檔，售價0.35美元(約2.7港元)，生果檔的孟加拉裔老闆稱事前並不知道該香蕉會成為「天價香蕉」。 天價香蕉｜曾在展覽途中被吃掉︰因為肚餓 過去《Comedian》的香蕉曾試過在展覽時被人吃掉，紐約行為藝術家 David Datuna在2019年的巴塞爾藝術展吃掉貼在牆上的香蕉，聲言這是跟作品互動的藝術行為；而南韓一名藝術系學生Noh Huyn-soo則於2023年的首爾展覽吃掉該香蕉，聲言因為「肚餓」，並把蕉皮貼回牆上，其後也解釋是藝術行為。

天價香蕉｜孫宇晨曾以逾3500萬投得跟巴菲特午餐 現年34歲的孫宇晨出生於青海省西寧市，是加密貨幣Tron(TRX)的創辦人。他曾於2019年以天價456.7888萬美元(約3,563萬港元)，投得與美國股神巴菲特共晉慈善午餐，但其後傳出午餐押後的消息，引起議論。最終於2020年1月23日，孫宇晨在社交平台發布照片，展示他及一批加密貨幣項目的同伴在美國奧馬哈一個私人鄉村俱樂部與巴菲特共進晚餐，據報晚餐持續逾3小時，雙方交流了對比特幣及Tesla等話題的看法。巴菲特其後表示，該場晚餐並未改變他對加密貨幣的看法。

南韓藝術系學生吃掉《Comedian》香蕉過程︰