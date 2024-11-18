「太多富人輕率要寵物安樂死」35歲獸醫心碎用藥自殺亡

英國一名35歲獸醫，據報不忿愈來愈多富有客人，不想承擔寵物的醫療費用，輕率地要求把寵物安樂死，令他感到心碎及不忿，加上本身的感情問題，最終在寓所內用動物藥物自殺身亡。

35歲獸醫John Ellis於2022年11月死亡，事件近日進入死因聆訊。案情指，Ellis尋死之前在工作及私人生活上，均承受著巨大壓力。其母親供稱，Ellis曾告訴她，很多飼主都太遲帶寵物來求醫，令本來很容易解決的情況，變得難以醫治。

怨有錢人自己享樂 拒為寵物花錢

據報Ellis曾向母親吐苦水說︰「有人來到診所，強調不會為寵物付出金錢，但他們卻坐在新買的名車上；有些人生活捉襟見肘，雖願意為救寵物做任何事，但因為來得太遲，已難以醫治」，這種種令人無奈的狀況，使Ellis感到崩潰心碎。母親憶述，Ellis為了救治動物，有時會不回家，而在車上睡覺，以隨時出動看急症。