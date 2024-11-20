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國際
2024-11-20 23:06:41

18歲仔遊杜拜邂逅17歲英女性交 恐囚20年 女方母親報警 被指太狠心惹議

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18歲青年Marcus Fakana面臨20年監禁。(互聯網)

18歲青年Marcus Fakana面臨20年監禁。(互聯網)

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英國18歲青年Marcus Fakana在杜拜旅遊期間，結識一名同樣來自英國的17歲少女並發生性行為，之後少女先行返英，據報本來計劃正式跟青年拍拖。不過少女的母親在女兒返抵英國之後，查看她的手機，然後向杜拜警方舉報Fakana與未成年少女發生性行為，令他被捕，面臨20年監禁。事件引起網民議論，有人爭論少女母親是否太狠心。

英國合法性交年齡為16歲 杜拜為18歲

英國的合法性交年齡為16歲，故若Fakana跟該名少女是在英國發生性行為，並不違法。然而在執行嚴格伊斯蘭法規的杜拜，合法性交年齡是18歲。

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合法性交年齡｜男事主︰原擬返英後正式拍拖

英媒報道，來自倫敦的Fakana今年8月26日跟父母去杜拜旅行，期間結織了還有幾個月才18歲的一名英國少女。二人隨即打得火熱，Fakana家人知道少女的存在，但少女因家人管教甚嚴，而未有告訴家人。Fakana透過人道組織表示，「我們渡過美妙時光，我們都很喜歡對方……我父母知道我們的關係，但她不能(跟家人)說。她跟我約會時，也沒有告訴家人是跟男生見面」。之後少女先行返英，二人本來期望之後再開展戀愛關係。

18歲青年Marcus Fakana面臨20年監禁。(互聯網) Fakana跟家人去杜拜旅遊時，邂逅一名尚有幾個月才18歲的英國少女。(資料圖片) Fakana跟家人去杜拜旅遊時，邂逅一名尚有幾個月才18歲的英國少女。(資料圖片) Fakana跟家人去杜拜旅遊時，邂逅一名尚有幾個月才18歲的英國少女。(資料圖片) Fakana跟家人去杜拜旅遊時，邂逅一名尚有幾個月才18歲的英國少女。(資料圖片) Fakana跟家人去杜拜旅遊時，邂逅一名尚有幾個月才18歲的英國少女。(資料圖片) Fakana跟家人去杜拜旅遊時，邂逅一名尚有幾個月才18歲的英國少女。(資料圖片)

合法性交年齡｜少女母查看女兒手機後 向杜拜報警

但不久有警員上門，拘捕仍然身在杜拜的Fakana，「警察突然到酒店房敲門……說要向我問話，但沒有告訴我為甚麼。我跟父母當時都很驚慌。」之後他才知道，原來少女返回倫敦後，其母親看到她的手機內有跟他的對話及合照，憤而向杜拜警方報案。

合法性交年齡｜人道組織︰二人在英國已屆合法性交年齡

Fakana表示，他的父母分別任職清潔工人及貨倉人員，要儲錢才去到這次旅行，沒想過會發生這樣的事，目前還要耗盡積蓄來拯救他。協助Fakana的人道組織發言人說，少女母親過分嚴厲，指在英國Fakana跟少女的年齡已可合法性交，而且事件是他們的私事，「或者她(少女母親)沒想過，她有可能令一個只得18歲年輕男子，未來20年要在獄中渡過」。

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網民對事件議論紛紛，不少人認為少女母親太嚴，亦有人慨嘆Fakana及少女，揀錯地方發生性行為；有人認為犯法就是犯法，並呼籲去旅行前，必須留意當地法例。

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