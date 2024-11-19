G20峰會大合照 拜登無份 仲衰過上次企角落頭 大會咁解釋

即將卸任的美國總統拜登，早前因在秘魯舉行的APEC峰會大合照中「靠邊站」，被安排站在角落頭，而被「最跛的跛腳鴨」(the lamest of lame ducks)，沒料於巴西召開的G20峰會的大合照，拜登更竟然連影都無，連同加拿大總理杜魯多(Pierre Trudeau)及意大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)，均無份影相。
G20峰會大合照｜習近平企C位附近
G20峰會一眾領袖及代表，周一在巴西里約熱內盧海邊，以著名地標麵包山為背景拍攝大合照。中國國家主席習近平站在近乎中間C位的當眼位置，僅距東道主巴西總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)一個身位，中間隔了南非總統拉馬福薩(Cyril Ramaphosa)。
G20峰會大合照｜被指想避開俄外長 大會解釋︰拜登遲到
眾人大合照後準備散去，此時拜登及杜魯多才姍姍來遲，似乎沒預計大合照已經拍完。據報大合照前拜登跟杜魯多剛完成雙邊會晤。有猜測指拜登是否因為不想與俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)同場而避席，但有不具名美國官員透露，拜登想拍大合照，但拍攝時間提早了，才令他趕不及，並非因為拉夫羅夫在場。大會則表示是拜登遲到，才沒份拍大合照。
今次是拜登近期第二次被懷疑受「冷待」，他在上周六的秘魯APEC峰會大合照中，因大會安排領導人合照時按國家字母排序，令拜登「靠邊站」，而引起關注。