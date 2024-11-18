今年第三季短期持貨轉售減少 高峰期入市買家蝕讓達九成 人均輸20%｜二手市況

樓價持續調整，今年第三季買家持貨三年或以下即轉售買賣減少，成交單位中帳面蝕讓達77.8%，而上手2021年及2022年購入蝕讓比例均高達九成以上，平均蝕讓幅度約20%左右。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，隨著息口下調，政府放寬按揭，中央救市，樓價回穩等利好因素湧現，第四季二手私人住宅買賣回升，展望短期轉售宗數及比例亦逐步回升。

高峰期入市買家最多損失41%

楊明儀表示，第三季持貨三年或以下的二手私宅買賣登記167宗，帳面蝕讓比例達77.8%，平均蝕讓幅度17.1%。當中上手二手買入佔83.8%，一手買入佔16.2%，上手一手買入蝕讓比例明顯較二手高，達92.6%，但二手蝕讓幅度則比一手略高，達17.2%。

按上手買入年份計，上手2021年及2022年購入蝕讓比例均高達九成以上，平均蝕讓幅度約20%左右。帳面蝕幅最大個案，為大角咀利奧坊．曦岸2座中層H室，2022年4月750.4萬元一手買入，2024年8月438萬元售出，帳面蝕幅41.6%。上手2023年後購入帳面獲利比例顯著回升至一成半，帳面賺幅最大個案，為筲箕灣逢源大廈低層O室，2023年12月260萬元買入，2024年6月360萬元售出，帳面賺幅38.5%。