內地人才湧港帶旺租盤 鍾情「亞洲樓王」 最鍾意租邊區？｜二手市況

中原地產一份研究報告顯示，今年首3季一、二手市場錄得33,915宗買賣登記，當中主要反映內地客入市的普通話拼音買家佔8,133宗或24%。

隨着內地生來港升學，加上高端人才及優秀人才來港等因素，帶動本港租金出現「七連升」，累升逾6%。差估署9月租金指數報196點，直逼2019年8月歷史高位200.1點，可見政府吸引專才來港的措施非常成功。

外來人才租務需求強勁，今年首九個月，估計本港租務成交比買賣多近七成。單計中原地產促成的租務個案，有約三成租客屬普通話拼音(包括內地客或新香港人)，平均每月交租2.3萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，人才湧現下，投資者買樓收租選擇多，除了可租給本港客，也可租給各類人才或學生，近年本港租務市場的確多了一批普通話拼音租客。今年首3季經中原租出的1.7萬多個單位，有5,300多個單位的租客姓名屬普通話拼音，比例逾三成，即是平均每10宗租務成交，就有3宗屬非本地客，每月租金由4,500元至逾30萬元不等，當中月租2萬元內佔近六成，平均每月交租2.3萬元，涉及總租金逾1.24億元；第三季數字更為驚人，這類租客有3,100多宗，按季升近兩倍，佔了全年成交近六成。

以中原市場上佔有率約三成推算，估計今年全港二手市場的租務成交量約有5.7萬宗，比同期買賣多近七成，而普通話拼音租客可能多達1.7萬宗。

天匯月租 19 萬

港島西半山成外來人才租樓的集中地，今年首三季錄208宗普通話拼音租客成交，屬全港之冠。其中，曾是「亞洲樓王」的天匯一個高層面積2,355方呎大宅，以19萬元租出，租客為普通話拼音人士；其次是大角嘴及大埔半山，各錄181及175宗；之後是灣仔及大圍，分別錄174及166宗。

看好明年租金有一成升幅

立法會最新數據顯示，政府推出的7項人才輸入計劃於2023年共批出135,049人，按年增加逾兩倍，當中77.2%來自內地。當中新設的高才通計劃，成為2023年輸入人才最多的途徑，佔獲批總數36.8%，涉及49,737人，帶動豪宅租務成交。今年首三季，月租10萬元以上的大租個案有102宗，普通話拼音租客佔42宗，最貴一宗成交涉及西貢清水灣一幢洋房，月租32.5萬元。