十大屋苑｜周末交投跌25% 利嘉閣：二手單位市場競爭力減 短期恐難現突破

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，銀行減息雖為樓市帶來正面影響，惟內地量化寬鬆規模未如市場預期，經濟提振效力受限；加上近日股市表現波動，買家暫對後市抱持觀望態度，令整體二手市況依然淡靜。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(16至17日)十大指標屋苑錄6宗二手買賣，較對上個周六日(9至10日)的8宗，按周減少25%，連續三周於單位數水平反覆上落。

廖偉強指，現時發展商新盤開價相當保守，多以「先量後價」形式搶佔市場焦點；反觀二手業主趁減息、中央救市及《施政報告》出台後乘勢提價，導致二手單位於市場的競爭力大減，買賣拉鋸現象恐難於短期內出現突破化進展。