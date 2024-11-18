周末新盤僅錄30宗成交 按周跌51% 滙都I三房沽清｜一手市況

本月周末新盤成交持續下跌，綜合市場資訊，一手市場於過去周末(16日及17日)僅錄得約30宗成交，較上周約61宗成交，按周大跌約51%，一手交投連續3周未見突破，市場靜候全新盤供應。

泛海集團(129)旗下元朗洪水橋新盤「滙都II」於上周四(14日)上載售樓說明書，本月有望應市，項目第1期「滙都 I」銷情持續，周末兩日共錄3宗成交，合共涉資1,486.8萬元。最新成交單位包括第3座2樓A09室，實用面積503方呎，以557.41萬元沽出，呎價11,082元。計及上述成交，項目可推售的三房單位已全數沽清。

至於月初開售的全新盤，由會德豐地產、恒基地產(012)、中國海外發展(688)及新世界發展(017)合作發展的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「DOUBLE COAST I」周末沽出1伙，單位為第3座16樓J室，單位實用面積441方呎，兩房間隔，以778.5萬元售出，呎價約17,653元。據成交紀錄冊顯示，全盤本月至今累積沽出28伙，套現逾2.3億元。