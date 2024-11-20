折實均呎低上期24% 滙都II首推81伙 呎價$9528起

減息後發展商開價仍保守，泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第2期「滙都II」昨首推81伙，扣除最高14.5%折扣，折實價309萬元起，折實呎價9,528元起，折實平均呎價10,418元，較去年7月推出的「滙都I」低24%。
「滙都II」首張價單涵蓋36伙一房、40伙兩房及5伙三房，實用面積299至535方呎。提供3種付款辦法，以「120天現金付款計劃」連同其他優惠提供最高14.5%折扣計算，折實價309.68萬至561.99萬元，折實呎價9,528至12,584元。最低售價單位為6座地下B02室一房，實用面積299方呎。最低呎價單位為6座2樓A06室兩房，實用面積443方呎。
「滙都I」去年7月推出，折實平均呎價13,747元，可見今期首批低開24%。泛海國際集團執行董事關堡林形容定價為「震撼優惠價」，坦言個別單位「直逼居屋價」。集團營業及市務部市務經理邱英發指，81伙將於周六(23日)進行首輪發售。
101 KINGS ROAD再加推 折實均呎突破2.5萬
宏安地產(1243)北角炮台山新盤「101 KINGS ROAD」一周內四度加推單位應市，昨加推5號價單共26伙，包括8伙一房及18伙兩房。扣除最高30%折扣後，折實價601.9萬至1,187.3萬元，折實呎價23,216至27,357元，折實平均呎價25,761元，較上張4號價單24,436元高約5.4%。
宏安執行董事程德韻稱，5號價單主要分布於高層單位。目前該盤推出5張價單共157伙，全數安排於周六首輪發售，認購2伙以上買家可優先揀樓。項目自上周六(16日)起收票，4日內累收約1,200票，超額認購約6.6倍。