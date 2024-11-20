折實均呎低上期24% 滙都II首推81伙 呎價$9528起

減息後發展商開價仍保守，泛海國際(129)元朗洪水橋滙都發展項目第2期「滙都II」昨首推81伙，扣除最高14.5%折扣，折實價309萬元起，折實呎價9,528元起，折實平均呎價10,418元，較去年7月推出的「滙都I」低24%。

「滙都II」首張價單涵蓋36伙一房、40伙兩房及5伙三房，實用面積299至535方呎。提供3種付款辦法，以「120天現金付款計劃」連同其他優惠提供最高14.5%折扣計算，折實價309.68萬至561.99萬元，折實呎價9,528至12,584元。最低售價單位為6座地下B02室一房，實用面積299方呎。最低呎價單位為6座2樓A06室兩房，實用面積443方呎。