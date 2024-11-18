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地產
2024-11-18 18:08:14

文曜獲內地投資客連購4伙連兩車位 涉資近4300萬｜新盤成交

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文曜獲內地投資客連購4伙連兩車位 涉資近4300萬｜新盤成交

「文曜」三天內錄5伙新成交，套現逾5,575萬元。

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市區現樓新盤吸引內地投資客入市。由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」三天內錄5伙新成交，套現逾5,575萬元，當中有內地投資者大手連購4個單位及兩個車位，成交價逾4,293萬元。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「文曜」最新成交包括一組客人大手購入位於17樓及19樓的BD室，當中17樓和19B室實用面積650方呎，屬兩房一套梗廚連儲物室間隔，分別以約1,252.12萬元和1,262.1萬元成交，實用呎價約19,263元和19,417元。

17樓和19D室實用面積為379方呎，為一房間隔，各以約702.3萬元和706.57萬元成交，實用呎價約18,530元和18,643元。新買家同時亦購入兩個車位，每個車位成交價為185萬元，4伙單位及兩個車位總成交價逾4,293萬元。

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內地客見樓市鬆綁 睇中校網優勢入市

據悉，新買家為內地投資客，有見政府早前推出多項措施為物業投資者「鬆綁」，加上看好項目位處41校網，以及交通及生活配套等優勢，在市場氣氛明朗下，快速拍板大手入市作長線投資。

至於23B單位，實用面積為650方呎，屬兩房一套梗廚連儲物室間隔，則獲另一新買家選用90天即供付款辦法，以約1,282.42萬元成交，實用呎價約19,730元。

「文曜」共提供92個住宅單位，單位間隔涵蓋一房至四房，實用面積由379至2,183方呎。

本地投資者睇中校網優勢 擲1174萬入市文曜兩房｜新盤成交

「文曜」共提供92個住宅單位，單位間隔涵蓋 一房至四房。(資料圖片)

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