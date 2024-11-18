文曜獲內地投資客連購4伙連兩車位 涉資近4300萬｜新盤成交

市區現樓新盤吸引內地投資客入市。由建灝地產發展、現樓住宅項目九龍城「文曜」三天內錄5伙新成交，套現逾5,575萬元，當中有內地投資者大手連購4個單位及兩個車位，成交價逾4,293萬元。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「文曜」最新成交包括一組客人大手購入位於17樓及19樓的B及D室，當中17樓和19樓B室實用面積650方呎，屬兩房一套梗廚連儲物室間隔，分別以約1,252.12萬元和1,262.1萬元成交，實用呎價約19,263元和19,417元。

而17樓和19樓D室實用面積為379方呎，為一房間隔，各以約702.3萬元和706.57萬元成交，實用呎價約18,530元和18,643元。新買家同時亦購入兩個車位，每個車位成交價為185萬元，4伙單位及兩個車位總成交價逾4,293萬元。