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地產
2024-11-20 09:00:09

會德豐DOUBLE COAST I及MIAMI QUAY I齊錄成交 套現2297萬｜啟德新盤

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會德豐DOUBLE COAST I及MIAMI QUAY I齊錄成交 套現2297萬｜啟德新盤

「DOUBLE COAST I」一房以548.9萬元售出。(資料圖片)

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受惠香港再度減息及「啟德綠色集體運輸系統」提早落成消息帶動，會德豐地產旗下兩大啟德海灣半島PARK PENINSULA現樓項目均錄成交，合共涉資2,297萬元。

當中與恒基地產(012)、新世界發展(017)及帝國集團合作發展的「MIAMI QUAY I」新錄一宗成交，單位為第12A室，屬三房一套(工作間連洗手間)，實用面積716方呎，成交價1,748.1萬元，呎價24,415元。據悉，買家鍾情單位飽覽廣闊Inner Harbour九龍灣畔遊艇海景，加上「啟德綠色集體運輸系統」加快建設的黃金潛力，故決定把握先機入市。

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「MIAMI QUAY I」由3座28層住宅大樓組成，提供648伙，單位實用面積由250至1,335方呎，涵蓋開放式至四房戶型，當中以兩房為主，佔單位總數約50%，一房戶佔約35%。

即睇啟德新盤MIAMI QUAY I最新資訊 (House730)

另外，與恒地、中國海外發展(688)及新世界合作發展的「DOUBLE COAST I」亦增添新成交，單位為第36H室，屬一房(開放式廚房)間隔，實用面積324方呎，以548.9萬元售出，呎價16,941元。

「DOUBLE COAST I」由第3座高座住宅大樓及第5座低座住宅大樓組成，提供361伙，戶型涵蓋開放式至四房，實用面積介乎265至1,275方呎，主打一房及兩房合共佔項目約八成；項目提供159個住宅停車位。

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