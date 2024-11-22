海外樓市｜引爆銀行限貸 低息首置貸添亂 台灣急落閘

台灣政府去年推出新版「新青安」方案，提供多項誘因吸引首次置業人士入市，包括最高貸款額度從800萬元提高至1,000萬元新台幣(約239萬港元)、貸款年限從30年延長至40年、寬限期(即還息不還本)從3年延長至5年、貸款利率直接補貼1.5厘，利息補貼3年，該政策助長當地樓價。今年上半年整體成交量按年大增27%，七大都會區樓價平均上漲近5%。

隨美國兩度減息，各地樓市迎曙光，惟息口未見頂前，台灣政府去年下半年已先動身推全新首置計劃「新青安貸款政策」，最高貸款額增至1,000萬元新台幣，按揭利率最低1.775厘。1年過去，大量首置湧入市場，海量按揭令台灣銀行出現史上最嚴格「限貸令」，國土管理署近日更落閘叫停，指政策只執行至2026年7月。 撰文︰Wendy全球樓行

「新青安」最低享1.775厘優惠利率，惟卻引爆「限貸令」，從今年7月下旬起，銀行紛紛緊縮銀根暫停收新按揭，上車族面臨無法上會危機。

當中新青安的補貼來自台灣的住宅基金，由於成交易量大增，今年基金支出已累計達到15.83億元新台幣(約3.8億港元)，預計明年支出更暴增至45.96億元新台幣(約11億港元)。該亂局令國土管理署不得不叫停方案，直言該政策執行到2026年7月就截止，後面不會再補貼。

央行推第七波樓市辣招

加上台灣中央銀行日前宣布第七波樓市信用管制，包括多於一套的物業貸款不獲寬限期、第二套物業貸款最高成數由六成降為五成，公司法人物業按揭、豪宅貸款、第三套物業以上的按揭貸款最高成數由四成降為三成。據信義房屋數據，今年第三季全台成交量9.44萬棟，較上季減1%，按年卻是上升18%。2024年首三季成交量逾27.1萬棟，較去年同期仍急升24%。